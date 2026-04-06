Próximo lanzamiento. Educación, Ambiente y Energía acuerdan trayectos de educación ambiental, productivos y de concientización
Las áreas definen un programa que integrará educación ambiental, producción circular y trayectos en la educación obligatoria y en contexto de encierro.
Los titulares de Educación, Daniela Teseira, de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez, y de Energía, Mario Pizarro, definieron un programa que, con base en la educación ambiental y en clave de circularidad, buscará planes de acción, producciones audiovisuales y de bienes con estudiantes de inicial y primaria, y de secundarias técnicas y de contexto de encierro, respectivamente.
La ministra de Educación, su par de Ambiente y Cambio Climático y el secretario de Energía, junto a sus equipos, repasaron los trayectos previos de “El Saber Ilumina” y “Renovando Energías”, antecedentes referencia para la actual planificación, y complementaron ideas para un próximo programa integral. y con mayor foco hacia la socialización y la circularidad de las producciones.
La ministra de Educación destacó el valor del trabajo conjunto entre las áreas y su impacto en las comunidades educativas, subrayando que fortalecer la educación ambiental no solo implica generar conciencia, sino también promover prácticas concretas vinculadas al uso de la energía, la formación técnica y el cuidado del entorno.
“El efecto multiplicador de los niños, niñas y adolescentes, a su vez, y la posibilidad de la socialización que nos dan hoy los desarrollos multimediales, como los saberes productivos y los espacios donde los estudiantes técnicos y de contexto de encierro producen bienes, son factores que también debemos poner en valor y aprovechar; la educación, el ambiente y la energía no deben entenderse como campos aislados, sino como dimensiones que interactúan y se potencian para formar estudiantes más responsables y comprometidos con su comunidad y el medio ambiente”, sumó Teseira.
El ministro de Ambiente y Cambio Climático, a su vez, destacó la clave ambiental integral que el programa podrá desplegar, sumando asimismo a anteriores experiencias desde su área junto a estudiantes y en materia de trabajo para la economía circular, como el caso de los recuperadores de GIRSU. “Pensar el ambiente sin reconocer a la educación —tanto en ámbitos formales como informales— como su base estructural, implica una mirada incompleta; por eso, y en línea con la visión del Gobernador, estamos consolidando un enfoque integral que articula políticas públicas, recupera experiencias exitosas y suma nuevas líneas de acción».
«Buscamos formar conciencia y generar capacidades concretas: que los chicos y chicas no sólo piensen el ambiente, sino que se involucren activamente en su cuidado, asumiendo un rol protagónico como actores del presente y constructores del futuro”, afirmó el ministro Álvarez.
Pizarro, quien, como generador del encuentro para el trabajo con las áreas de Educación y Ambiente y Cambio Climático compartió la exposición con Agustina Otaola, directora provincial de Energía, compartió que “la idea para 2026 es la fusión de dos trayectos importantísimos y de grandes resultados, como lo fueron el concurso de eficiencia energética en escuelas, ‘El Saber Ilumina’, y ‘Renovando Energías’, de metas ambientales y energéticas en producciones de la modalidad de educación en contexto de encierro”; “la tarea de Energía junto a los equipos de Educación resultó en cientos de niños, niñas, adolescentes, adultos y docentes involucrando su creatividad y tareas en acciones prácticas y educativas de cuidado del ambiente, el agua y la energía”, describió.
El titular de la Secretaría de Energía completó que “ahora, sumando también como propiciador al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y a más áreas provinciales, repensamos un formato adecuado a la posibilidad y potencia de ejecución de planes de acción ambientales y de la distribución de contenidos en formato audiovisual, como también atento a la necesidad de ampliar y fortalecer las prácticas con clave de circularidad, tendiendo a una visión productiva en pos del desarrollo sostenible mediante el aprovechamiento inteligente de los recursos”.
“En la reunión de hoy ya definimos los últimos detalles, y en los próximos días pondremos en común a la ciudadanía este nuevo programa que desarrollaremos junto a Educación y Ambiente, que involucrará a estudiantes de todas las edades produciendo acciones, contenidos educativos, de concientización, elaborando bienes en términos de producción circular y mucho más», anticipó Pizarro, sumando que tales acciones también «nos involucran a todos los jujeños al pensar en el presente como parte de lo que construimos para el futuro, tanto de Jujuy como de todo el planeta”.
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