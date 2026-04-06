SEMANA SANTA. El Tren Solar de la Quebrada acompañó un exitoso fin de semana largo con experiencias completas y alta demanda

La Experiencia 360° del Tren Solar, fue la protagonista de un fin de semana largo con un 83% de ocupación.

El Tren Solar de la Quebrada y su Experiencia 360° superó toda expectativa con un 83 % de ocupación durante los días centrales de Semana Santa. En el marco del fin de semana largo de Semana Santa, la provincia de Jujuy registró un importante movimiento turístico, con niveles cercanos al 80% de ocupación en sus principales destinos.

En este contexto, la Experiencia 360° del Tren Solar de la Quebrada se posicionó como una de las propuestas más elegidas por los visitantes, alcanzando su capacidad completa durante los días jueves, viernes y sábado. Promediando en todo el fin de semana largo un 83% de ocupación. Este nivel de demanda refleja el creciente interés por una experiencia que combina innovación, sostenibilidad y conexión con el territorio.

La experiencia 360° propone un recorrido inmersivo que integra el viaje en el tren con paradas en distintas estaciones de la Quebrada, donde los pasajeros pueden disfrutar de actividades culturales, propuestas gastronómicas y encuentros con la identidad local. Durante Semana Santa, esta propuesta se vio enriquecida con actividades artísticas en las estaciones de Purmamarca y Tumbaya: en la primera, se presentó la muestra fotográfica “Devoción en las Alturas” del fotógrafo Walter Reinaga, mientras que en Tumbaya se desarrolló una intervención artística en vivo junto a la artista Analía García, invitando a los pasajeros a participar activamente. Asimismo, cada pasajero recibió un obsequio especial para celebrar las Pascuas, sumando valor a la experiencia.

El desempeño registrado no solo acompaña el buen momento del turismo en la provincia, sino que también consolida a la Experiencia 360° como uno de los productos más destacados de la oferta turística local, anticipando una temporada de invierno con grandes expectativas.