“Circulá tus libros”: impulsan jornadas de canje de textos escolares en distintos barrios

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a la comunidad a participar de una nueva edición de “Circulá tus libros”, una iniciativa solidaria que promueve el intercambio de manuales, libros de texto y literatura escolar para estudiantes de nivel primario y secundario. Las jornadas se desarrollarán durante abril en diferentes puntos de la ciudad.

Con el objetivo de acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo y fomentar la reutilización de materiales educativos, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevará adelante una serie de encuentros de canje de libros en distintos barrios capitalinos.

La propuesta, denominada “Circulá tus libros”, está orientada a estudiantes de nivel primario y secundario, y consiste en el intercambio de manuales, textos escolares y libros de lectura que se encuentren en buen estado.

El cronograma de actividades comenzará el miércoles 8 de abril, de 9 a 12:30 horas, en el Centro Vecinal 9 de Julio, ubicado en Pedro Miguel Aráoz N° 121 del barrio 9 de Julio, en Campo Verde.

Continuará el miércoles 15 de abril, en el mismo horario, en el C.P.V. Chijra, situado en la intersección de Las Llamas y Los Manantiales, en barrio Chijra.

La siguiente jornada será el miércoles 22 de abril en la Comisión de Madres “El Progreso”, en Manzana 3, Lote 18 del barrio Punta Diamante.

Finalmente, el ciclo cerrará el miércoles 29 de abril en el C.D.I. Santa Rita, ubicado en Juanita Moro N° 612, barrio Belgrano.

Desde la organización destacaron que esta iniciativa no solo busca aliviar la economía familiar, sino también promover valores como la solidaridad, el cuidado de los recursos y el acceso equitativo a la educación. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al: 3886115425)