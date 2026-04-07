Noticias de Jujuy

Comenzaron las capacitaciones de la Academia de Oficios de Jujuy

Jujuy
Comenzaron las capacitaciones de la Academia de Oficios

Impulsadas por el Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, se desarrollan formaciones en distintos puntos de Jujuy.

Comenzaron a desarrollarse, en todo Jujuy, las distintas capacitaciones a cargo de la Academia de Oficios. Una iniciativa que lleva adelante el gobernador Carlos Sadir con el objetivo de brindar herramientas a los jujeños para potenciar el acceso al trabajo.

Para lograr este inicio de clases, se articularon acciones a través de todas las áreas de la Secretaría de Trabajo y Empleo con el acompañamiento del ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Normando Álvarez García.

“Es importante para el Gobierno porque las capacitaciones generan una descentralización en cuanto a la formación de oficios”, planteó Nicolás Ruiz, director de Formación Laboral.

En ese sentido, el funcionario remarcó que se realizó un trabajo articulado entre el Gobierno de Jujuy y los municipios. «Son 28 localidades y más de 86 cursos de capacitación al mismo tiempo, eso marca la garantía de la descentralización y el trabajo en equipo con los municipios en cuanto a la institucionalidad”, detalló.

Previo a poner en marcha estas capacitaciones, se desplegó un trabajo de logística en territorio junto a los ciudadanos. “Desde la Secretaría de Trabajo y Empleo consultamos qué curso se necesita, se realizó un análisis sociolaboral y nos dio un parámetro del tipo de empleabilidad”, explicó Ruiz.

«En números, fueron más de 8 mil personas consultadas sobre las situaciones y condiciones laborales. Con esos datos elaboramos el informe correspondiente y tomamos la decisión de realizar las capacitaciones”, describió.

Ruiz explicó que la Academia de Oficios genera propuestas en las cuatro regiones. «Tuvimos 1.800 inscriptos y los municipios están realizando la evaluación de los registrados”, finalizó.

En Abra Pampa se realiza el curso de electricidad domiciliaria; en la ciudad de El Carmen de construcción en seco, panadería y pastelería básica y sublimación artesanal; en Fraile Pintado masoterapia; deporte con impacto social y oratoria para emprendedurismo; en Huacalera soldadura básica y manejo de herramientas, lo mismo que en La Esperanza.

En La Mendieta se dio inicio con el curso de panadería y pastelería; en Libertador General San Martín construcción en seco, primera etapa y segunda etapa, fibra de vidrio y soldador de estructuras industriales, como así también masoterapia y deporte con impacto social.

En Maimará operación segura de hidrogrúas e hidroelevadores; en Monterrico panadería y pastelería básica y construcción en seco. En Palpalá ayudante de panadero y cocina regional; en Pampa Blanca curso de inglés; en Perico operador de máquinas pesadas; en Puesto Viejo construcción en seco; en Pumahuasi soldadura básica; en Purmamarca operador de máquinas pesadas y operación segura de hidrogrúas e hidroelevadores; en Rodeito corsetería y vestido de fiesta, alta costura y sublimación artesanal; en San Antonio sublimación artesanal y peluquería.

En San Pedro e-commerce para emprendedores; masoterapia y deporte con impacto social; instalación y mantenimiento de termotanques solares; soldadura básica; identidad visual para emprendedores; sistemas solares fotovoltaicos residenciales; inteligencia artificial para emprendimientos y chacinado.

En San Salvador capacitación para barista y arte latte; sistemas solares fotovoltaicos; glitter bar/tattoo bar; reparación de celulares nivel 1; reparación de lavarropas; termotanques solares (2° etapa); housekeeping; bartender profesional; chacinado e inglés básico para servicios.

En Santa Clara confección de ropa tradicional gauchesca y en Tilcara soldadura básica y manejo de herramientas, bordado en relieve, operador de máquina pesada. En Tres Cruces electricidad domiciliaria; en Tumbaya ayudante de panadero y pastelería básica moderna; en Volcán ayudante de panadero y en Yala ayudante de panadero, refrigeración domiciliaria básica, ayudante de cocina y reparación de lavarropas.

También podría interesarte
Jujuy

Asistencia Alimentaria. Acreditación de la Tarjeta Alimentar-Ce para personas con…

Jujuy

Licitación pública. Se realizó la apertura de sobres para la licitación de la Zona…

Jujuy

Beneficio para pequeños productores tabacaleros

Jujuy

Asistencia Alimentaria. Se realizó la acreditación de la Tarjeta Alimentar-Ce para…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.