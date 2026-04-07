Desarrollo Integral. Talleres y actividades para fortalecer la calidad de vida de las personas mayores

En esta oportunidad, se llevó a cabo un taller enfocado en la autopercepción de habilidades y capacidades físicas, con el objetivo de que las personas mayores puedan reconocer sus potencialidades, disminuyendo así situaciones de riesgo en su vida cotidiana y fortaleciendo su autonomía.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección General de Personas Mayores, continúa promoviendo acciones orientadas al bienestar integral y la calidad de vida de las personas mayores que asisten a los Centros de Día dependientes de este organismo.

Al respecto, Ana Aristimuño, profesional de la Coordinación de Promoción de Derecho de la Dirección General de Personas Mayores, expresó “el taller se trató acerca de lo que es la autopercepción cuales son las habilidades y capacidades físicas que cada uno tiene para, justamente, poder afrontar las actividades de la vida diaria”.

Laura Gerónimo, responsable del Centro de Día “Virgen del Valle”, destacó la importancia de este tipo de propuestas: “Promover estos talleres es fundamental para las personas mayores, ya que les permite incorporar hábitos saludables en su vida cotidiana, como la manera adecuada de sentarse, caminar o desplazarse. Es una experiencia muy gratificante, no solo para quienes asisten a la institución, sino también por el impacto positivo que genera en toda la comunidad. Estas instancias favorecen la toma de conciencia sobre el autocuidado».

Las actividades se llevaron adelante en las instalaciones del Centro de Día “Virgen del Valle” ubicada en el barrio Mariano Moreno de ciudad capital, además se hace extensiva la invitación para las personas mayores que deseen participar de este tipo de acciones