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Invitan a la capacitación gratuita en prevención del VIH, Hepatitis Virales e ITS

Jujuy

La Dirección de Salud Integral y Género, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, invita a la comunidad a participar de la capacitación en Prevención del VIH, Hepatitis Virales e ITS, a realizarse los días viernes 17 y 24 de abril; 8 y 14 de mayo en las instalaciones del Colegio de Ingenieros de Jujuy (Belgrano 969, planta alta – B° Centro) en el horario de 8:30 a 12:30.

La propuesta, que se enmarca a través del Programa Municipal de Prevención del VIH/Sida, Hepatitis Virales e ITS, tiene como objetivo brindar herramientas teóricas y prácticas que fortalezcan el rol activo de la ciudadanía en la prevención, promoviendo el acceso a información confiable, actualizada y basada en evidencia científica.

Las personas interesadas pueden inscribirse completando el formulario online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3jwn6LdNc2Fx0puV8yFyyxOe7lrucg6R7Cj7rxirckBe0fQ/viewform o escanear el código QR.

⁠La capacitación está destinada al público en general, será presencial, gratuita y contará con entrega de certificados. Las fechas están distribuidas en 4 módulos: 17 y 24 de abril; 8 y 14 de mayo. Los cupos son limitados a 50 personas y la inscripción será confirmada a través de un correo electrónico.

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