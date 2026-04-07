La Comisión de Asuntos Sociales inició el análisis del Proyecto de Ley de Juventudes

En el salón Manuel Padilla, la Comisión de Asuntos Sociales dio inicio al análisis del proyecto de Ley de Juventudes con la presencia del diputado Martín Fellner, autor de la iniciativa, en una reunión que arrojó como saldo un consenso general y la definición de una metodología de trabajo participativa.

Durante el encuentro, el legislador expuso los principales lineamientos de la propuesta, que apunta a generar un marco normativo específico para las juventudes, abordando temas como vivienda, empleo y formación.

Luego de la reunión, la presidenta de la comisión, diputada Laura Tome Gámez, valoró el desarrollo del encuentro y la manera de continuar con el tratamiento: Exactamente, uno de los proyectos que hemos consensuado para abordar es el tema de la Ley de Juventudes. El autor efectivamente fue el diputado Martín Fellner. Escuchamos todos los puntos de vista de todos los miembros de la comisión. La verdad que fue muy productiva, todos estuvimos de acuerdo.

En cuanto a la dinámica que tendrá su tratamiento, explicó: Las metodologías son diversas, pero hubo un consenso. Hay una propuesta de armar un mapa de invitados para escuchar las distintas voces y, a su vez, rescatar lo que se viene trabajando ya hace tiempo en materia de juventudes. La idea es rescatar el trabajo realizado por distintos ámbitos, tanto provincial, municipal como privado, para poder ponerlo en la mesa, escuchar todas las voces y proponer el armado de una ley. Sí, estuvimos de acuerdo con el tema de juventud, pero las metodologías y algunos detalles de artículos están por verse.

Gámez remarcó además la relevancia del tema en la agenda legislativa: Efectivamente, la temática amerita prioridad, el tratamiento y un abordaje interdisciplinario.

La legisladora destacó la importancia de estos ámbitos de participación con el objetivo de enriquecer el proyecto de ley: Sí, enriquecer la propuesta y, principalmente, escuchar a los actores beneficiados de esta ley. No podemos armar una ley sin haber escuchado a quienes va a repercutir directamente. La idea es más oportunidades para los jóvenes y, una observación particular: no se necesitan más Estado, sino más resultados, sostuvo.

Por su parte, el diputado Martín Fellner destacó el recorrido previo del proyecto y la necesidad de institucionalizar políticas públicas para el sector: Es un proyecto que busca instituir la Ley Provincial de Juventudes. Creo que hoy más que nunca los jóvenes de Jujuy merecen tener un espacio específico donde se puedan discutir políticas que impacten directamente en la juventud, que tengan que ver con el acceso a la vivienda, con el acceso al trabajo y con los estudios.

Es decir, que los jóvenes puedan formarse y, fundamentalmente, puedan hacerlo en los lugares donde hoy se encuentran, que tengan herramientas para optar entre salir a estudiar a otros lugares o quedarse, y que puedan ir aportando en su comunidad.

El legislador valoró la instancia de presentación de la propuesta: Tuvimos un debate muy amplio, muy enriquecedor con los distintos bloques, que hicieron sus aportes y sugerencias, así que espero que lo podamos avanzar en estos días.

En referencia a los próximos pasos, adelantó: Seguramente van a venir jóvenes de las distintas áreas que componen hoy el gobierno provincial, así como juventudes organizadas fuera del gobierno, vinculadas a organizaciones no gubernamentales, entidades deportivas, sociales, culturales y religiosas. Es decir, vamos a ir teniendo las voces de los jóvenes que necesitamos para poder terminar de cerrar esta ley.

Finalmente, indicó el proceso legislativo que aún debe recorrer la propuesta: Después va a pasar a la Comisión de Legislación General, es decir, va a tener un amplio debate. Esperamos ir agotando instancias en esta comisión primero. Agradezco la buena predisposición de todos los miembros y ojalá que llegue mucho más avanzado a Legislación General para que podamos prontamente llevarlo al recinto.