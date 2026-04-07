La Legislatura y el Colegio de Escribanos firmaron un convenio de colaboración

El vicegobernador y presidente de la Legislatura de Jujuy, Alberto Bernis, y el titular del Colegio de Escribanos de la provincia, Ramiro Eduardo Gálvez, firmaron un convenio de colaboración en el marco de la organización de la Primera Asamblea Cuatrimestral 2026 del Consejo Federal del Notariado Argentino (CFNA), que se realizará el 17 de abril en la localidad de Purmamarca.

El acuerdo fue suscripto en el despacho de Presidencia de la Legislatura y contó con la presencia de la escribana Patricia Aguilera. El encuentro convocará a representantes de todas las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y se consolidará como una instancia de relevancia para el notariado nacional.

El convenio prevé la colaboración de integrantes del cuerpo de taquígrafos de la Cámara de Diputados, quienes participarán en la jornada central del 17 de abril con el objetivo de garantizar la transcripción de las deliberaciones de la asamblea.

La realización de este encuentro posiciona a Jujuy como sede de una instancia clave para la articulación del notariado argentino a nivel federal.

Durante la firma, el vicegobernador expresó su reconocimiento a los organizadores del evento y agradeció la invitación a participar, y manifestó su satisfacción por acompañar esta iniciativa de alcance nacional.

Por su parte, el presidente del Colegio de Escribanos, Ramiro Gálvez, anticipó que se convocará a presidentes y vicepresidentes de todos los colegios de la Argentina, y precisó que la reunión se realizará en Purmamarca con la presencia de 130 escribanos de todo el país.

Gálvez explicó que las reuniones se desarrollarán en distintos ámbitos: por un lado, la junta de presidentes, y por otro, la junta de noveles, integrada por escribanos con menos de ocho años de ejercicio profesional.

Finalmente, señaló que el Consejo Federal realizará la publicación de las conclusiones, ya que en el ámbito notarial este organismo es el encargado de difundir los informes de cada una de las reuniones que se llevan a cabo.