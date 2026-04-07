Licitación pública. Se realizó la apertura de sobres para la licitación de la Zona Franca de La Quiaca

Se trata de la concesión de la construcción, explotación y administración del régimen aduanero especial en la zona fronteriza.

Se realizó este martes la apertura de sobres para la licitación de la Zona Franca de La Quiaca. El acto tuvo lugar en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. «Dimos un paso muy importante», destacó el gobernador Carlos Sadir.

El mandatario aseguró que se trata de «una obra estratégica que esperamos iniciar antes de fin de año y seguir avanzando en un proyecto que será clave para el crecimiento del comercio internacional y el desarrollo productivo de Jujuy, fortaleciendo nuestra economía local y generando nuevas oportunidades».

La apertura de sobres fue encabezada por el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, quien señaló que solo un oferente cumplió con la instancia administrativa. En ese marco, planteó que “genera muchas expectativas” al tratarse de una propuesta innovadora.

En otro pasaje, resaltó la administración y la visión del Gobierno de Jujuy en materia comercial y, en especial, hizo mención al cambio de matriz productiva. «Es un polo de desarrollo que tiene que ser visto de una manera sistémica”, subrayó el ministro.

Con relación a la Zona Franca, aseguró que “para Jujuy es muy importante porque va generar una gran expectativa y un gran crecimiento del comercio internacional, tanto de las exportaciones como de las importaciones”.

Acompañaron del acto de apertura de ofertas de licitación pública nacional e internacional el presidente del Ente de Zona Franca, José Francisco Rossetto; el Asesor de Zona Franca, Lisandro Ganuza; el diputado provincial, Diego Rotela y su par Patricia Ríos.