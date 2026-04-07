Ordenamiento Territorial y Hábitat. Alto Comedero: finalizaron obras y avanza la regularización dominial en La Rivera y Che Guevara

Ordenamiento Territorial concretó obras de cordón cuneta y badenes en esos sectores de Alto Comedero. A la par, avanza en la regularización de lotes fiscales.

La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Hábitat (SECOTyH), dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), concluyó obras de cordón cuneta y badenes en los sectores Che Guevara y La Rivera del barrio Alto Comedero, en beneficio de más de 600 familias.

Las intervenciones se dieron para sumar a la infraestructura urbana y condiciones de habitabilidad, con la mejora del drenaje de aguas pluviales y la circulación vehicular. Asimismo, las obras son un paso importante para la aprobación de los planos, siendo un requisito indispensable para avanzar en los procesos de regularización dominial y futura escrituración de lotes fiscales.

En el sector Che Guevara se ejecutaron más de 3.500 metros lineales de cordón cuneta y 325 metros lineales de badenes, abarcando 9 manzanas. Por su parte, en el sector La Rivera se realizaron 2.108 metros lineales de cordón cuneta y badenes.

En paralelo a la ejecución de obras de infraestructura, la SECOTyH avanza en territorio con procesos de regularización dominial para las familias que residen en los mencionados sectores de Alto Comedero.

A través del relevamiento de documentación, la verificación de condiciones de habitabilidad y el cumplimiento de la normativa vigente, los equipos lograron que más familias accedan a constancias y certificados de posesión de lote fiscal, acreditando su condición de adjudicatarias.

Este proceso, junto con la ejecución de obras, constituye una instancia clave para que, en una próxima etapa, puedan acceder a la escritura definitiva de sus terrenos.