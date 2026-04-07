Se ultiman detalles para una nueva edición de los Premios San Francisco de Asís

La ceremonia se realizará el próximo 16 de abril en el Centro Cultural Éxodo Jujeño. Autoridades municipales y la comisión organizadora avanzan en la planificación de este tradicional reconocimiento al deporte provincial, que este año celebra su 29ª edición.

La subsecretaria de Desarrollo Humano, Sandra Batistella, destacó que “estuvimos en una reunión diagramando todo lo que van a ser los Premios San Francisco de Asís, que están próximos a realizarse”. En este sentido, remarcó que “otro año vamos a acompañar la entrega de estos premios, donde se reconoce el deporte a nivel provincial”.

Asimismo, señaló que se trata de un evento con una larga trayectoria, “que viene realizándose desde hace 29 años, siempre dirigido por el profesor Benicio Ruiz, quien hoy está a cargo de la parte deportiva en Alto Comedero”. La funcionaria agregó que “se premia a deportistas de toda la provincia, de todos los niveles, categorías y disciplinas”, y confirmó que la ceremonia tendrá lugar el 16 de abril a las 18 horas en el Centro Cultural Éxodo Jujeño.

Por su parte, Benicio Ruiz, miembro de la comisión organizadora y director de Deportes del distrito Alto Comedero, agradeció el acompañamiento del municipio y del intendente Raúl “Chuli” Jorge. “Siempre estuvo con los Premios San Francisco, no solo colaborando con los reconocimientos, sino siendo parte de esta gran fiesta provincial del deporte”, expresó.

Ruiz también destacó el trabajo articulado entre distintas áreas municipales para la organización del evento. “Estamos trabajando con un equipo de la Municipalidad, con funcionarios de distintas secretarías y con Sandra Batistella a la cabeza, para que esta sea una celebración no solo para los nominados, sino para toda la familia deportiva de Jujuy”, indicó.

Finalmente, adelantó que un jurado especializado tendrá la tarea de definir a los ganadores de las principales distinciones. “Será una decisión difícil elegir a los San Francisco de Oro, tanto en el ámbito federado como social, además de otras menciones especiales en distintas disciplinas”, concluyó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/Dz1ZStXXvQ0