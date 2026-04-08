Convocatoria 2026 para la presentación de proyectos educativos de crédito fiscal

Está destinada a Escuelas Técnicas, Agrotécnicas, Centros de Formación Profesional e Institutos de Educación Técnica Superior no Universitaria.

El Ministerio de Educación de la Provincia, a través de la Dirección de Educación Técnico Profesional (DETP), informa a los equipos directivos y docentes de Escuelas Técnicas, Agrotécnicas, Centros de Formación Profesional e Institutos de Educación Técnica Superior no Universitaria, que se encuentra abierta la convocatoria 2026 para el Régimen de Crédito Fiscal del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Es un incentivo estratégico destinado a financiar proyectos que vinculen la educación técnica con el mundo del trabajo. A través de este mecanismo, las empresas pueden destinar parte de sus obligaciones impositivas nacionales para financiar la compra de equipamiento, insumos o capacitaciones en las escuelas.

En términos prácticos, es un sistema donde la inversión privada se transforma directamente en capital tecnológico para nuestros talleres y laboratorios, permitiendo que las instituciones se modernicen sin costo directo y que el sector empresarial colabore con el desarrollo regional.

Para asegurar la correcta participación de las instituciones jujeñas, se destacan las siguientes fechas del cronograma nacional:

Espacio de consultas generales: 16 de abril a las 14:00 horas.

Presentación de Proyectos (Carga en plataforma): Desde el lunes 13 de abril hasta el viernes 15 de mayo.

Evaluación de proyectos: 18 de mayo al 3 de julio.

Las instituciones podrán presentar proyectos orientados a:

1. Innovación tecnológica: Adquisición de equipamiento moderno y adecuación de talleres.

2. Capacitación: Cursos para trabajadores, desocupados y comunidad local.

3. Articulación Educación-Trabajo: Fortalecimiento de las Prácticas Profesionalizantes y vinculación con el sector productivo regional.

La carga de los proyectos se realiza de manera digital a través de la plataforma: https://creditofiscal.educacion.gob.ar/. Es requisito indispensable contar con el patrocinio de una o más empresas que tributen impuestos nacionales, quienes recibirán a cambio certificados de crédito fiscal.

Desde la DETP de Jujuy, se brindará acompañamiento técnico a las escuelas interesadas en la formulación de sus propuestas para garantizar que cumplan con los estándares pedagógicos y administrativos requeridos.

Para consultas adicionales y acceso al Manual de Procedimientos 2026, los interesados pueden ingresar a la web oficial del INET: www.inet.edu.ar/index.php/credito-fiscal/ o contactarse con la Dirección de Educación Técnica de la provincia.