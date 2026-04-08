Firma de convenio para la incorporación de Perico al Gran Jujuy

La delegación parlamentaria de San Salvador de Jujuy fue encabezada por el presidente del cuerpo, Dr. Gastón Millón, quien estuvo acompañado por los ediles Néstor Barrios, Blanca Ontiveros, Brenda Carabajal, Liliana Giménez, Roberto Díaz y Ramiro Tejeda.

En la oportunidad, los jefes comunales suscribieron el acta de incorporación de la ciudad tabacalera al Gran Jujuy. La adhesión de Perico al parlamento permitirá a la ciudad participar en la planificación de la región de Los Valles, con el objetivo de mejorar la vida cotidiana de los vecinos, abordar problemáticas comunes, gestionar el transporte en común y fortalecer el crecimiento de la zona.

Al respecto, el presidente del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, Dr. Gastón Millón, manifestó: “Para nosotros es muy importante, porque uno de los principios es el unir, no separar. Poder incorporar dentro de esta región metropolitana extendida un municipio más, sobre todo de la importancia y el volumen de Perico, es fundamental. Se suma a Palpalá, Yala, San Antonio que está desde hace poco y Capital, que justo la semana pasada tuvimos un par de reuniones para la próxima sesión de lo que va a hacer el Parlamento del Gran Jujuy”.

Asimismo, Millón agregó: “Vamos a tener que ampliar las reuniones después de lo que significa esta firma, hay que tomar en cuenta que la extensión de las trazas de las distintas ciudades hace que -en mucho casos- ya no tengamos esa enorme distancia que antes existía entre una y otra; entonces, hoy teniendo una misma traza y si sumamos la población de todos los integrantes del Gran Jujuy, hay un porcentaje altísimo de la población de la provincia”. Y continuó: “Entonces unificar políticas públicas, legislación vinculada a lo que es transporte, seguridad o seguridad vial, los aspectos vinculados al comercio, hacen no solamente que sea mucho más efectivo, sino también que tenga un peso mayor, porque estamos hablando de un gran volumen poblacional y también desde el punto de vista económico”.

Más adelante, Millón destacó: “El Gran Jujuy tiene la posibilidad de ofrecer un foro o un espacio no solamente político, sino también administrativo, donde pasen a ser parte de un bloque con un mayor peso a nivel provincia, porque no hay lo mismo que una determinada ciudad intente negociar o imponer una política pública o un determinado sistema, a que lo haga todo un grupo con el peso que hoy pasan a tener. Perico es una incorporación muy grande a esto”.

Por último, el edil radical remarcó: “En cuanto a lo legislativo, mi intención es ver la posibilidad de hacer una sesión en el mes de mayo con la incorporación de Perico, vamos a ajustar un par de detalles, queremos por lo menos tener dos sesiones anuales del parlamento de este gran bloque”, finalizó.

Por su parte, Antonio Fermi, presidente del Concejo Deliberante de San Antonio comentó: “La verdad que es muy importante ya que el año pasado lo habíamos trabajado y tratado en las sesiones. Seguramente se sumará El Carmen, próximamente, porque sino quedará en el medio y tiene mucho en común, trabajo que se va realizando, ideas que se pueden ir resolviendo”.

En tanto que el presidente del Concejo Deliberante de Yala, Juan Cabezas, recalcó: “La verdad que le da más cuerpo a lo que es la Mancha Urbana la incorporación de Perico, por la población que tiene, la producción que tiene, viene a darle un empuje más grande. Vemos con muy buenos ojos lo que es la incorporación de Perico para seguir trabajando en conjunto y darle soluciones a la gente”.

Mientras que la presidente del Concejo Deliberante de Palpalá, Roxana García, enfatizó: “Significa una amplitud del parlamento, no solamente en el pensamiento de los concejales, como así también los pedidos de ellos, sino también articular las distintas acciones que podemos tener en todos los concejos. Somos unos municipios que estamos interconectados, que nos compete problemáticas similares y comunes”.