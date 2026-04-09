Alerta sanitaria en Jujuy: ordenan retirar un lote de leche chocolatada por denuncia de contaminación

Luego de una denuncia en Defensa al Consumidor, se dispusieron medidas preventivas contra una reconocida marca de lácteos.

Tras una denuncia realizada a través del sitio oficial de Defensa del Consumidor por una vecina de Perico el pasado domingo 5 de abril, las autoridades provinciales activaron un protocolo de emergencia sanitaria y dispusieron medidas preventivas contra una reconocida marca de lácteos. La denunciante aseguró haber encontrado restos de un roedor en el interior de un envase de leche chocolatada.

Ante esta situación, el asesor de Defensa del Consumidor, Pablo Alejandro Quinteros Samán, informó que se adoptaron medidas inmediatas para resguardar la salud de la población. A través de la Resolución N.º 63, el organismo de control ordenó el retiro preventivo y obligatorio del mercado del producto Leche chocolatada Ilolay Kids, correspondiente al lote W027 S5P02.

Asimismo, se estableció un plazo de 48 horas para que la empresa proceda a retirar el producto de todas las góndolas y puntos de venta de la provincia.

El proceso de investigación se inició el lunes posterior a la denuncia, momento en el que las autoridades se contactaron con la consumidora para relevar pruebas y documentación fotográfica del producto presuntamente contaminado.

“El organismo dictó la Resolución 63 mediante la cual se dispuso el retiro del lote en un plazo de 48 horas”, explicó Quinteros Samán, quien además señaló que se le exigió a la empresa la presentación de un informe técnico detallado en un plazo de 72 horas.

En paralelo, y con el objetivo de garantizar la seguridad sanitaria, se dio intervención al SENASA y al SUNIBROM para que actúen en el marco de sus competencias. También se inició una campaña de difusión en medios digitales para alertar a los comercios de toda la provincia y asegurar el cese inmediato de la comercialización del lote afectado.

Finalmente, desde el organismo recomendaron a los consumidores verificar los envases en sus hogares y, en caso de detectar productos correspondientes al lote mencionado, abstenerse de consumirlos y realizar la denuncia correspondiente.