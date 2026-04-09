Ediles capitalinos realizaron una nueva Sesión Ordinaria

Concejales realizaron esta mañana una nueva Sesión Ordinaria del presente período legislativo, oportunidad en la cual tomaron estado parlamentario numerosos proyectos de los diferentes bloques, a la vez que se aprobaron numerosas normas.

Finalizada la sesión, el presidente del Concejo Deliberante, Dr. Gastón Millón, manifestó: “Realizamos la sesión ordinaria Nº 4, hubo muchos proyectos que tomaron estado parlamentario, que es lo importante para poder tener esta discusión ya en el ámbito de la comisión y, sobre todo, del aporte de debates interesantes, también idas y vueltas, que es parte de la democracia. Como siempre digo, el mayor trabajo se realiza dentro de las comisiones con los aportes, para lograr mejorar cada uno de estos proyectos”.

Más adelante, Millón añadió: “Hay muchos temas, por ejemplo, aprobamos la exención a los Veteranos de Malvinas de lo que tiene que ver con todos los aranceles vinculados a la obtención o renovación de carnet de conducir. Hay que seguir homenajeándolos, y como decimos, malvinizando y reconociendo a estos héroes”.

El edil radical también destacó: “Hubo muchas minutas de declaraciones, se declaró de interés el aniversario del programa tiempo de tradición que fue enviado por turismo de la Municipalidad, y tomaron muchos proyectos estado parlamentario” Y continuó: “El bloque de la Libertad Avanza, por ejemplo, presentó varios proyectos basados en notas o pedidos de vecinos para tramitar. Vamos a pedir como corresponde dentro de cada comisión, el presidente tendrá que tomar en cuenta esto, pedir los informes, citar a los funcionarios, verificar el estado de cada uno de ellos”.

Por último, Gastón Millón remarcó: “Hay un proyecto del concejal Tejeda, para un debate más amplio, sobre la tasa por inspección de Seguridad, Salubridad e Higiene”, finalizó.

Interés Municipal

En la sesión aprobaron la Minuta Nº 8/2026, referente a declarar de Interés Municipal, Educativo, Ambiental y Comunitario a La Granja «Don Felipe», impulsado por el bloque de la Libertad Avanza.

También se aprobó la Minuta Nº 9 en la que se declara de Interés Cultural el evento Caporalazo Bandeño del barrio Cuyaya, por la iniciativa de la profesora de danzas folclóricas Cecilia Toconas Limache.

Por último, aprobaron la Minuta Nº 10/2026 referida a declarar de Interés Municipal el V Congreso Internacional de Mujeres Conductoras, organizado por la Asociación de Mujeres Taxistas (A.M.T) a realizarse los días 5, 6 y 7 de mayo, impulsado por el bloque radical.

https://youtu.be/PaB0xuq36u4