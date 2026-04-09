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El Gobierno de Jujuy adelanta el pago del bono del Día del Trabajador

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El Gobierno de Jujuy adelanta el pago del bono del Día del Trabajador

El bono a los trabajadores estatales se acreditará a mediados de este mes. El monto duplica el otorgado el año pasado.

El Gobierno de Jujuy dispuso adelantar para mediados de este mes el pago del bono extraordinario destinado a los agentes de la administración pública provincial, en reconocimiento al Día del Trabajador. El monto será de 100 mil pesos, duplicando el valor del beneficio otorgado el año pasado.

La medida se enmarca en el compromiso del Ejecutivo de acompañar la realidad económica actual y responde a las necesidades y requerimientos realizados por los representantes de los trabajadores estatales. En este sentido, se resolvió anticipar la acreditación del monto adicional, prevista originalmente para fines de abril.

De esta manera, el Gobierno de Jujuy continúa adoptando medidas concretas para acompañar a los trabajadores estatales y sostener su capacidad de ingreso frente a las condiciones económicas actuales.

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