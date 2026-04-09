Fiesta de los Estudiantes. 75° aniversario de la FNE: requisitos para la realización de elecciones colegiales

La unificación de permisos y criterios garantiza mayor agilidad y seguridad en la organización de las fiestas estudiantiles.

El Ente Autárquico Permanente (EAP), con la Dirección Administrativa Digital y de Operaciones de la Policía de Jujuy, unificó los permisos necesarios para las elecciones de representantes de los establecimientos estudiantiles de la provincia, en el marco de la 75° edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

Se indicó que esta medida busca simplificar los trámites tanto para eventos en locales bailables como en establecimientos educativos.

Plazo de notificación: Los establecimientos deben informar al EAP sobre la realización del evento con una antelación mínima de 10 días hábiles.

Documentación: Los requisitos detallados y los formularios correspondientes se encuentran disponibles a través del enlace publicado en nuestras redes oficiales (Instagram y Facebook).

Esta unificación de criterios garantiza mayor agilidad y seguridad en la organización de las fiestas estudiantiles.

Link de descarga de formularios: https://drive.google.com/drive/folders/1o96gGGXhOixo_vzCWJaCJooOrHV1ODz2?usp=sharing