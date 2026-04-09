Huacalera: actividades de concientización y sensibilización en discapacidad

Durante el encuentro se brindó información sobre la importancia del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y los beneficios que este otorga en materia de salud, pensiones, transporte y educación, entre otros.

A través de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral, se llevó adelante, en la localidad de Huacalera, un taller de Concientización y Sensibilización en Discapacidad.

Asimismo, se brindó información sobre la situación actual vinculada a la baja de pensiones y el alcance de la Ley de Emergencia Nº 27793, que busca proteger los derechos de las personas con discapacidad ante la crisis económica y asegurar su cumplimiento obligatorio.

En este sentido, Juanita Tolaba, estudiante de trabajo social y vecina de Huacalera, manifestó que se trató de una convocatoria de gran interés: “Me pareció muy valioso este espacio por los temas abordados, especialmente en estos momentos en los que estamos atravesando muchas situaciones de vulneración de derechos, por lo que considero fundamental que este conocimiento se difunda para toda la comunidad”.

Por su parte, Sandra Cortez Almazán, vicedirectora de la Escuela N° 31 de Huacalera, destacó que “en la charla se abordaron derechos que muchas veces se desconocen, incluso por parte de personas que atraviesan esta realidad. Estos encuentros contribuyen a comprender mejor qué se necesita como sociedad para mejorar, fortalecen la inclusión de vecinos con discapacidad y de toda la comunidad vinculada a estas situaciones”.

Finalmente, Andrea Segovia, integrante del equipo técnico de la Dirección Provincial de Inclusión para Personas con Discapacidad, explicó que el objetivo principal de la jornada fue “brindar un taller de concientización orientado a la sensibilización y al buen trato hacia las personas con discapacidad. La propuesta incluyó acciones innovadoras, con actividades interactivas que facilitaron el intercambio y el acceso a la información de manera dinámica”.