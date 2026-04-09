La Copa Phygital del NOA llega a Jujuy en mayo

Se pondrá en acción una propuesta diferente que trae a Jujuy una tendencia que combina competencia, entretenimiento y tecnología en un mismo lugar.

El 9 y 10 de mayo la ciudad de Palpalá será sede de la Copa Phygital del NOA, evento que combinará fútbol real con competencia digital, sumando equipos conocidos y reconocidas figuras como Benja Calero y Yeyo De Gregorio.

La doble jornada se desarrollará en instalaciones del Estadio Olímpico palpaleño, donde se pondrá en acción una propuesta diferente que trae a Jujuy una tendencia que combina competencia, entretenimiento y tecnología en un mismo lugar, enlazando lo mejor del fútbol tradicional con el universo gamer, en una propuesta que viene creciendo fuerte en todo el mundo.

El evento es organizada por Jujuy Phygital y la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina (DEVA), y apunta a juntar dos mundos que hoy van de la mano, el gaming y el deporte.

La idea es que se viva tanto en la cancha como desde lo digital, como una experiencia más completa para el público.

Las entradas ya se pueden conseguir a través de la plataforma Ticket Pass, ingresando a su sitio web oficial (https://www.ticketpass.com.ar/jujuy-phygital).

El influencer Benja Calero y el actor y conductor Yeyo De Gregorio, entre otros, dirán presente como parte de los equipos invitados, sumando show y cercanía con el público a un evento que promete mucho más que partidos.

En cancha estarán equipos como DOU FC y Actores FC, que llegan con varias caras conocidas, para enfrentarse a dos conjuntos jujeños que saldrán de una clasificación previa. Ahí es donde los talentos locales van a tener su chance de meterse en la competencia y medirse con figuras nacionales.

Es una disciplina híbrida que fusiona el rendimiento atlético tradicional con la tecnología digital para crear una nueva forma de competición y consumo.

Se define por integrar simultáneamente el esfuerzo físico en entornos reales (como una cancha) con el desempeño en simuladores o videojuegos (eSports), donde ambos resultados se combinan para determinar un ganador.

Además, abarca la mejora de la experiencia del espectador mediante capas de datos en tiempo real, como la Realidad Aumentada, eliminando las barreras entre el deportista, el seguidor y la infraestructura tecnológica para transformar el deporte en un ecosistema totalmente conectado.