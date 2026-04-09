Quebrada. El Tren Solar firmó un convenio de comodato con bomberos voluntarios de Maimará

El Tren Solar de la Quebrada reafirma su rol social con acciones que fortalecen instituciones clave del territorio.

El Ente Autárquico Tren Solar de la Quebrada, firmó un convenio de comodato con la Asociación de Bomberos Voluntarios de Maimará, con el objetivo de fortalecer el servicio público y acompañar el trabajo esencial que la institución brinda a la comunidad.

El acuerdo establece la cesión de un inmueble y espacio verde ubicado en el cuadro de la Estación de Maimará, que será destinado al uso exclusivo de los Bomberos Voluntarios para el desarrollo de sus actividades operativas y de asistencia.

La firma contó con la participación del presidente del Tren Solar de la Quebrada, Juan Cabrera, y del presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Maimará, Oficial Inspector Sergio Daniel Farfán.

Este convenio tiene una vigencia de cinco años y se enmarca en las políticas de articulación institucional que impulsa el Tren Solar de la Quebrada, orientadas a generar impacto positivo en las comunidades de la región.

La iniciativa busca contribuir al fortalecimiento de la prevención y respuesta ante incendios, emergencias y desastres naturales, promoviendo además tareas de mitigación y cuidado comunitario.

De esta manera, el Tren Solar reafirma su compromiso con el desarrollo local, acompañando a instituciones clave y promoviendo acciones concretas que mejoran la calidad de vida de los habitantes de la Quebrada.