Reinauguran la Glorieta de Plaza Belgrano con un espectáculo y el inicio de la Semana de la Ciudad

Con la inauguración de la obra de puesta en valor de la tradicional “Glorieta” de Plaza Belgrano, prevista para este domingo 12 de abril a las 19.30hs., el intendente Raúl “Chuli” Jorge dará inicio a los actos oficiales de la “Semana de la Ciudad”, en el marco del 433° aniversario de la fundación de San Salvador de Jujuy, que se conmemorará el próximo 19 de abril. En este contexto, la renovada glorieta volverá a cobrar vida con un espectáculo artístico especialmente diseñado para su reinauguración, marcando un momento significativo de encuentro y celebración para vecinos y visitantes.

En ese contexto, el intendente Jorge expresó, “va a ser un día de fiesta, porque comenzamos la Semana de la Ciudad, durante la cual habrá grandes eventos. Queremos invitar a toda la familia a congregarse este domingo en Plaza Belgrano, para participar de un evento de altísimo nivel y descubrir nuevos servicios que se brindarán en este sector de la ex Plaza de Armas, hoy Plaza Belgrano, un espacio de gran valor histórico”.

Asimismo, destacó la relevancia del lugar al señalar que “probablemente sea una de las plazas del país con mayor contenido en la lucha por la independencia, con la presencia del General Belgrano, un Cabildo que hoy es una joya para vivenciar, junto al Paseo Sarmiento y muchos otros atractivos para celebrar esta nueva conmemoración”.

En relación a la obra de repotenciación de la Glorieta, el jefe comunal explicó que “fue el resultado de un proceso que incluyó un concurso abierto a profesionales de la arquitectura, con el objetivo de generar ideas y propuestas de servicios”. En este sentido, detalló que “se incorporó un espacio en el subsuelo destinado a baños públicos inclusivos, con instalaciones para personas con discapacidad, caballeros y damas, equipados con todos los servicios”.

Además, agregó, “habrá atención personalizada y limpieza permanente, en un sector tan importante y concurrido como este, que integra la Plaza, el Cabildo y toda la urbanización circundante, muy utilizada especialmente por los jóvenes. En la parte superior, se realizaron modificaciones orientadas a la realización de espectáculos y expresiones artísticas de nivel”.

Por su parte, Luciano Córdoba invitó a la comunidad jujeña a participar del evento: “Los esperamos este domingo a partir de las 19.30 para disfrutar de un espectáculo muy bonito, en el marco de la apertura y puesta en valor de la Glorieta en Plaza Belgrano”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/7mbZoyCZtbI