Taller sobre límites saludables promovió el autocuidado y el bienestar emocional

En el marco de las acciones de promoción de la salud mental, se llevó a cabo el taller “Aprender a decir que no. Herramientas para poner límites sanos”, destinado al público en general y coordinado por las licenciadas Marianela Martín (M.P. 599) y Eugenia Martiarena (M.P. 452), profesionales del Departamento de Salud Mental.

El encuentro se desarrolló bajo una modalidad teórico–vivencial, propiciando un espacio de participación, reflexión y aprendizaje colectivo. Durante la jornada, se abordó la importancia de establecer límites en los vínculos, entendidos como una herramienta fundamental de cuidado personal que permite construir relaciones más saludables y respetuosas.

En este sentido, se trabajaron conceptos clave como la diferencia entre límites sanos, rigidez y complacencia, incorporando además el registro del “darse cuenta” desde la perspectiva gestáltica, con el objetivo de favorecer una mayor conciencia emocional y corporal en los participantes.

A través de diversas dinámicas vivenciales, los asistentes pudieron identificar situaciones cotidianas en las que resulta difícil decir que no, reconocer los factores que lo dificultan —como el miedo al conflicto, la necesidad de aprobación, la culpa o la evitación— y comenzar a ensayar nuevas formas de comunicación más claras y asertivas.

El taller promovió un espacio de expresión e intercambio, facilitando la construcción de herramientas concretas orientadas al fortalecimiento del autocuidado, el bienestar emocional y el desarrollo de vínculos más equilibrados.

Finalmente, se destacó el compromiso y la activa participación del grupo, así como el interés en dar continuidad a este tipo de propuestas.