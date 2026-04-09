Turismo. Turismo responsable: el ingreso a la Laguna Esmeralda está prohibido por seguridad geológica

En Jujuy, existen numerosas opciones para explorar la naturaleza, con seguridad y cuidado del ambiente.

Sus aguas color turquesa la convirtieron en uno de los rincones más fotografiados de las redes. Pero detrás de la imagen, la Laguna Esmeralda esconde riesgos reales que las fotos no muestran. Y hay algo más importante: Jujuy tiene decenas de experiencias naturales igual de impactantes, diseñadas para disfrutarlas de verdad.

Senderismo, trekking, cabalgatas, avistaje de fauna: la provincia tiene una oferta de turismo activo extraordinaria, operada por guías y prestadores habilitados que garantizan seguridad y respeto por el entorno. Para conocerlos, descargá la app Tu Jujuy o acercate a cualquier Oficina de Información Turística de la provincia.

Turismo Responsable: Laguna Esmeralda, lo que los reels no muestran

El espejo de agua se encuentra dentro de una reserva natural privada. No existe permiso de circulación vigente y el ingreso está prohibido por razones de seguridad geológica. La laguna se formó por el taponamiento de una quebrada cerrada y fisurada donde la caída de piedras es constante. Se registraron desmoronamientos.

La zona alberga además tarucas, especie nativa en recuperación que necesita silencio y ausencia humana para sobrevivir. Cada ingreso no autorizado interrumpe ese proceso.