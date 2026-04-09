Vinos de altura. Enoturismo en Jujuy: se realizó la jornada «De la Vid a la Experiencia» con foco en bodegas

La jornada sobre enoturismo reunió a actores del sector para fortalecer el desarrollo de bodegas como unidades de negocio turístico en la provincia.

Bajo la premisa «De la Vid a la Experiencia», productores y especialistas trabajaron en herramientas de marketing y gestión para transformar los viñedos y bodegas en destinos turísticos de primer nivel.

El encuentro reunió a referentes del sector y equipos técnicos para dotar a las bodegas de herramientas comerciales que permitan convertir la producción de vino en un motor económico y turístico sostenible.

«El desafío es que cada bodega pueda contar su historia y vender una experiencia auténtica», destacó la directora de Turismo de la provincia, Sofía Van Balen Blanken, durante la apertura. La intención es que los productores no solo se enfoquen en la calidad del vino, sino en cómo recibir al viajero, integrando el paisaje y la cultura local en cada visita.

Durante el taller, se abordaron estrategias de marketing y nuevas tendencias en la comercialización de destinos vitivinícolas. La formación dictada por especialistas y formadores del Consejo Federal de Inversiones (CFI), buscó profesionalizar la atención al cliente y el diseño de circuitos que permitan a los turistas recorrer los viñedos de altura, conocer los procesos de elaboración y degustar los sabores únicos de la región en entornos cuidados.

Este impulso al sector es el resultado de un trabajo articulado que busca consolidar a Jujuy en el mapa nacional de las rutas del vino. Con viñedos que desafían la altura, la provincia apuesta a que cada copa sea una invitación a recorrer su territorio. Para quienes buscan explorar estos recorridos, se pueden consultar las últimas propuestas y circuitos disponibles en toda la provincia.