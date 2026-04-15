El jueves 16 se entregan los Premios San Francisco de Asís

El próximo jueves 16 de abril se llevará a cabo una nueva edición de los Premios San Francisco de Asís, el tradicional reconocimiento al deporte provincial que este año celebra su 29ª edición. La ceremonia tendrá lugar a partir de las 17:30 horas en el Centro Cultural Éxodo Jujeño.

Autoridades municipales y la comisión organizadora avanzan en los preparativos de este evento que distingue a deportistas de toda la provincia, abarcando diferentes disciplinas, niveles y categorías.

Desde la organización destacaron la continuidad de estos premios a lo largo de casi tres décadas, así como el trabajo conjunto entre distintas áreas del municipio para garantizar el desarrollo de la ceremonia.

Durante la jornada, un jurado especializado será el encargado de definir a los ganadores de las principales distinciones, entre ellas los premios San Francisco de Oro en sus diferentes categorías, además de menciones especiales.