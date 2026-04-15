San Salvador de Jujuy festeja su aniversario con Los Tekis y una destacada cartelera artística

En el marco de los festejos por el 433° aniversario de la capital jujeña, el próximo 18 de abril se llevará a cabo la tradicional Serenata a la Ciudad en Ciudad Cultural, con una nutrida grilla de artistas locales y regionales y el cierre estelar de Los Tekis. El evento será libre, gratuito y abierto a toda la comunidad.

La jornada dará inicio a las 17 horas con una propuesta pensada especialmente para jóvenes y familias, que incluirá una previa descontracturada generando un espacio de encuentro y disfrute para todas las edades. Luego, a partir de las 19, comenzará el segmento central con predominio del folclore, que se extenderá hasta la medianoche.

La propuesta artística reunirá a destacados referentes de la música y la danza, con una programación que celebra la identidad cultural de la región. El escenario contará con la participación de Celeste Rodríguez, Tunay, el Ballet El Norteño, Pachi Herrera y Tati Domínguez, junto a las presentaciones del Ballet Juventud Prolongada, Mónica Pantoja y Jujeños. El cierre estará a cargo de Los Tekis, seguido por la interpretación del Himno y la actuación de Coroico, en una jornada pensada para disfrutar de nuestras raíces y talentos locales.

Ciudad Cultural ofrecerá toda su infraestructura para garantizar una experiencia cómoda y segura, incluyendo espacios gastronómicos para el público asistente. Desde la organización destacaron que se espera una gran convocatoria, consolidando este evento como uno de los principales atractivos del calendario cultural jujeño.