Noticias de Jujuy

Nuevo cronograma de atención del quirófano externo de Zoonosis

Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informó el cronograma de actividades previstas para la próxima semana, con el objetivo de acercar los servicios de castración y vacunación antirrábica promoviendo el cuidado responsable de mascotas en distintos sectores de la ciudad.

Las jornadas se desarrollarán mediante el quirófano externo itinerante en barrios de Alto Comedero y Malvinas, permitiendo a vecinos y vecinas acceder a la atención cercana a sus hogares.

  • Quirófano Externo – 8 hs
    Miguel Cané esquina 10 de Junio (Polideportivo), barrio 13 de Julio, Malvinas.
  • Quirófano Externo – 8 hs
    Miguel Cané esquina 10 de Junio (Polideportivo), barrio 13 de Julio, Malvinas.
  • Quirófano Externo – 14 hs
    Avenida Fuerza Aérea esquina Pampa Blanca, barrio Éxodo Jujeño de Alto Comedero.
  • Quirófano Externo – 8 hs
    CIC Che Guevara, Manzana 1, Lote 1, barrio Che Guevara.
  • Quirófano Externo – 8 hs
    CPV Combate de Alto Comedero, Manzana AP2, Lote 43, 47 Hectáreas del barrio Alto Comedero.
También podría interesarte
Jujuy

El barrio EPAM III celebró su 44° aniversario con una jornada de integración y…

Jujuy

El Municipio consolida a la Punta del Parque San Martín como epicentro del deporte y…

Jujuy

El Mercado de Abasto realiza un fin de semana de saneamiento integral y mantenimiento

Jujuy

Tamara López se consagró campeona del “Raid de los Andes” y fue reconocida por el…

Los comentarios están cerrados, pero trackbacks Y pingbacks están abiertos.