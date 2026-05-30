Nuevo cronograma de atención del quirófano externo de Zoonosis

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Zoonosis, informó el cronograma de actividades previstas para la próxima semana, con el objetivo de acercar los servicios de castración y vacunación antirrábica promoviendo el cuidado responsable de mascotas en distintos sectores de la ciudad.
Las jornadas se desarrollarán mediante el quirófano externo itinerante en barrios de Alto Comedero y Malvinas, permitiendo a vecinos y vecinas acceder a la atención cercana a sus hogares.
- Quirófano Externo – 8 hs
Miguel Cané esquina 10 de Junio (Polideportivo), barrio 13 de Julio, Malvinas.
- Quirófano Externo – 14 hs
Avenida Fuerza Aérea esquina Pampa Blanca, barrio Éxodo Jujeño de Alto Comedero.
- Quirófano Externo – 8 hs
CIC Che Guevara, Manzana 1, Lote 1, barrio Che Guevara.
- Quirófano Externo – 8 hs
CPV Combate de Alto Comedero, Manzana AP2, Lote 43, 47 Hectáreas del barrio Alto Comedero.
