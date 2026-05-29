Educación. Sadir inauguró la Escuela Primaria N° 211 «Gendarmería Nacional» en Olaroz Chico

La institución cuenta con espacios para Nivel Inicial y Primario, albergues y áreas de servicios, fortaleciendo el acceso a la educación y el crecimiento de la comunidad de Olaroz Chico.

El gobernador Carlos Sadir encabezó la inauguración del nuevo edificio de la Escuela N° 211 “Gendarmería Nacional” de Olaroz Chico, una obra esperada por toda la comunidad educativa y que fortalecerá el acceso a la educación en la región.

Acompañado por la ministra de Educación, Daniela Teseira, autoridades provinciales, docentes y vecinos de la localidad, el mandatario destacó la importancia de seguir ampliando la infraestructura escolar en el interior de la provincia y remarcó el crecimiento sostenido de Olaroz en los últimos años.

“Muy contento por la inauguración de esta escuela, que significa que nuestros chicos y chicas van a tener un lugar adecuado para estudiar”, expresó Sadir durante el acto.

El nuevo establecimiento cuenta con espacios destinados a Nivel Inicial y Primario, cocina, depósito, secretaría, dirección y albergues para estudiantes y docentes, brindando mejores condiciones para el desarrollo educativo de niñas y niños de la comunidad.

Asimismo, el gobernador valoró el acompañamiento de la comunidad educativa y el aporte del sector minero al desarrollo de la región. “Olaroz creció de una manera increíble y esta escuela sigue contribuyendo a ese desarrollo”, sostuvo.

Por su parte, la ministra Daniela Teseira señaló que se trata de “una escuela muy esperada por esta comunidad” y reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con la educación pública. “Las escuelas se van a seguir construyendo y vamos a continuar realizando reparaciones integrales para que nuestros estudiantes tengan espacios adecuados”, afirmó.

La directora de la institución, Celia Rivero, destacó la importancia histórica de la inauguración y agradeció el acompañamiento del Gobierno provincial. “Es un día muy significativo para toda la comunidad educativa. Esta escuela brinda oportunidades, contención y calidez para nuestros niños”, expresó.

Actualmente, la institución alberga a 49 estudiantes de nivel inicial y primario, incluyendo alumnos que hacen uso del sistema de albergue de acuerdo a las necesidades familiares.

La jornada estuvo marcada por la emoción de estudiantes, docentes y familias, quienes celebraron la concreción de una obra fundamental para el presente y futuro de Olaroz Chico.