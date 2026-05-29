Información y acompañamiento comunitario en jornada sobre salud integral de la mujer

En las instalaciones de la Casa de la Cultura “Jorge Cafrune” de Alto Comedero, se realizó en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud Integral de las Mujeres, una charla y espacio de intercambio impulsado por el Municipio de la ciudad y el Gobierno Provincial. De la jornada participaron profesionales de la salud y vecinos, interesados en fortalecer el acceso a la información y el cuidado integral de las mujeres en todas las etapas de la vida.

Presente en la actividad, el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro hizo referencia a la amplia convocatoria y la presencia de especialistas en la temática y manifestó; “muy contentos de contar con una eminencia como la doctora Claudia Castro, médica especialista en ginecología y obstetricia, que movilizó toda su estructura y recursos para llegar a este espacio municipal, donde evidentemente existe una necesidad, por la gran convocatoria que tuvo la jornada”, expresó.

Muro también reflexionó sobre la necesidad de involucrar a los hombres en las temáticas vinculadas a la salud de las mujeres, “porque también debemos acompañar, no solamente desde el rol de marido o padre, sino como compañeros y amigos, entendiendo que la salud de la mujer también es nuestra salud”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que “dentro de lo que hoy se habla sobre nuevas masculinidades, los hombres debemos re conceptualizarnos, reformularnos y comprender la importancia de construir una comunidad saludable, y de recuperar los vínculos familiares y sociales y celebró la participación de mujeres de distintas generaciones en la actividad”.

Para finalizar, Muro destacó “he visto adolescentes, mujeres jóvenes y adultas mayores participando de esta actividad, lo que demuestra que existe una demanda concreta de espacios de información, capacitación y acompañamiento. Esto nos impulsa a seguir generando propuestas que promuevan el bienestar y el cuidado integral de las mujeres”, concluyó.

Luego la doctora Claudia Castro, directora Provincial de Maternidad, Infancia y Adolescencia del Ministerio de Salud de Jujuy, expresó la satisfacción por participar de la actividad y destacó el trabajo articulado entre el municipio y la provincia.

Al respecto, afirmó “estamos muy contentos de participar de la actividad organizada por la Municipalidad, que también nos suma como parte del Ministerio de Salud, porque tenemos la posibilidad de trabajar con los equipos de salud en su formación, en el cumplimiento de las normativas y el monitoreo de esas acciones”, señaló.

Asimismo, remarcó la importancia de generar espacios de encuentro con la comunidad para poder intercambiar, “porque es ahí donde deben llegar estas acciones que nos parece sumamente positivo. En este Día Internacional de Acción por la Salud Integral de las Mujeres nos pareció una oportunidad positiva para poder compartir con los equipos de salud, con las personas y con quienes forman parte del municipio”.

Castro enfatizó además que “la salud integral de la mujer debe involucrar a toda la familia, porque queremos que las mujeres se informen, pero también que se acerquen varones, esposos, hijos, padres, tíos, primos, cuando se habla de salud y de las posibilidades de acceso al cuidado, las personas pueden prevenir y alcanzar una vejez saludable e independiente”, afirmó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/idfgl_j-MzM