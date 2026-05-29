Crecimiento sostenido. Manzur encabezó el acto por el 66° aniversario del Hospital Zabala

El ministro de Salud de Jujuy destacó durante el acto el crecimiento de la institución y confirmó el próximo inicio de obras de refacción.

El ministro de Salud de Jujuy, José Manzur, encabezó en la mañana de este viernes el acto por el 66° aniversario del Hospital Dr. Arturo Zabala de Perico, donde recalcó que “es un orgullo acompañar al equipo donde inicié mi trabajo en el sistema público y transmitirles la seguridad que la gestión sanitaria los está acompañando permanentemente”.

“Este hospital es parte de mi historia y era uno en esos momentos; hoy el Hospital Zabala creció, tiene una guardia modelo para adultos y pediatría, un laboratorio al nivel de los mejores del país, un equipo humano excelente al que le agradezco por la tarea en el día a día. Sé que tenemos que seguir fortaleciendo al hospital y lo vamos a hacer”, remarcó Manzur al tiempo que extendió los saludos del señor gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, y reiteró que “es su firme decisión continuar con el refuerzo en infraestructura, en equipamiento y en capital humano en el hospital de Perico. Esos son los desafíos que tenemos por delante”.

En tanto, Manzur anunció que tras una reciente reunión con el gobernador Sadir y el ministro de Hacienda, Federico Cardozo, se abrirá la licitación para la refacción de la Sala de Clínica Médica del Hospital Zabala y anticipó que las obras iniciarían en el próximo mes de julio, continuando en lo posterior con idéntico proceso para el Área de Farmacia.

“Es decisión del señor Gobernador y de este ministerio de seguir apostando a la salud pública con infraestructura y con equipamiento, trabajando fuertemente sobre el fortalecimiento del recurso humano, continuando con concursos en marcha”, concluyó.