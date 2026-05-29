Analizan un proyecto referido al funcionamiento de ferias

En el encuentro, las funcionarias expusieron a los concejales la situación que se vive en San Salvador de Jujuy con los trabajadores de la economía popular, a la vez que entregaron un documento con posibles aportes o modificaciones que se pudieran introducir al proyecto original.

Al respecto, el Presidente del Concejo Deliberante, Dr. Gastón Millón, expresó: “Con la presencia de casi todos los concejales, recibimos a la Coordinadora General de Gobierno del municipio, que ha presentado un proyecto de ordenanza sobre ferias y vino a explicar la situación actual, cómo se están manejando y qué es lo que se pretende con este proyecto, que ha sido entregado a todos los concejales para que lo estudien y realicen aportes, observaciones”.

Asimismo, Millón añadió: “Los ediles aprovecharon para hacer todas las preguntas que correspondían, esperemos con esto sacar una normativa que pueda llegar a ordenar, organizar y, sobre todo, a dar derechos a aquellos que realmente necesitan realizar este tipo de actividad”.

“Hay que entender que, en virtud de una situación, en algún punto es casi cultural, pero obviamente hoy tiene mucho que ver con la necesidad que existe y están aumentando las ferias. Entonces, lo que hace falta aquí, es proceder a la organización y al ordenamiento de las mismas”, agregó.

Por su parte, Nazarena Brandan destacó: “El municipio viene trabajando desde hace ya un año en todo lo que es el relevamiento y modalidades de las distintas ferias y, finalmente, estamos concluyendo este trabajo en un proyecto que -codiciosamente- busca ordenar, decirle al vendedor lo que puede vender, dentro del orden del respeto y, sobre todo, de lo que está permitido y lo que no”.

En este sentido, la funcionaria añadió: “Creemos, como municipio, la experiencia en campo, la experiencia en los sectores, no es solo ir de visita, porque ahora se convive con esta problemática cada día; nos ha llevado a entender que es necesario un marco normativo, amplio, que pueda contener toda esta actividad, que pueda contener al sector vulnerable”.

Seguidamente, puso en relieve que: “Alarmantemente, nos hemos dado cuenta que tenemos mucha gente pudiente, gente mayorista que ingresa a las ferias, se hace pasar por comerciante de economía popular, se disfraza de esta figura y le quita el lugar al que realmente necesita”.

Para finalizar, Brandan resaltó: “Estamos trabajando en este concepto de lograr un marco normativo, debatirlo en mesas que sean necesarias para lograr contener este sector y darle la respuesta al sector que realmente es vulnerable”.

https://youtu.be/4b0v02mUaNc