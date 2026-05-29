SALUD. El ISJ puso en marcha los Talleres Socioeducativos 2026 en San Pedro

Las actividades son gratuitas y consisten en gimnasia, yoga, nutrición y cocina saludable. Se realizarán en la Casa del Jubilado.

Bajo la premisa de hacer hincapié en la prevención y estar cerca del afiliado, el Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), a través del Área Prevención y Promoción de la Salud, llevó a cabo el lanzamiento de los Talleres Socioeducativos edición 2026 en San Pedro de Jujuy.

En la ocasión, se presentaron las actividades que se realizarán en la Casa del Jubilado de esa ciudad, las cuales son gratuitas y consisten en gimnasia, yoga, nutrición y cocina saludable, siendo dirigidas a adultos mayores y afiliados con patologías crónicas.

Cabe consignar que la Organización Mundial para la Salud (OMS) establece que la educación para el automanejo, la actividad física regular y el apoyo psicosocial son los pilares fundamentales para reducir complicaciones y mejorar la calidad de vida de las personas.

Al respecto, el vocal 1° del ISJ, Ezequiel Vega, en representación del Directorio de la obra social, valoró esos talleres que “contribuyen a trabajar en la prevención de futuras complicaciones de salud en los afiliados” y, al mismo tiempo, cursó invitación a los adultos mayores y personas con patologías crónicas a sumarse a esos espacios.

Recalcó el trabajo del equipo que lleva adelante dichas acciones coordinadas por las licenciadas Natalia Ortiz y Karina Calzadilla y otros profesionales de la salud comprometidos, enfermeros, nutricionistas, docentes de actividad física y yoga, “quienes pondrán a disposición de los afiliados todo sus conocimientos y dedicación”, acotó.

Por su parte, la presidente de la Casa de Jubilados de San Pedro, Ivone Ruiz, agradeció al ISJ “la apuesta y la tarea un año más junto a los afiliados” de esa jurisdicción.

Sostuvo que dichos talleres “tienden a fortalecer la integración, la contención y el vínculo social entre pares”.

Del acto de presentación, también participaron los vocales de los sectores Activo y Pasivo del ISJ, María Reynaga y Alberto Quiroga, respectivamente; la referente del Centro de Jubilados de Libertador General San Martín, Virginia Maita; integrantes de los equipos interdisciplinarios a cargo de los talleres, afiliados e invitados especiales.