El Mercado de Concentración y Abasto permanecerá cerrado por tareas de limpieza general

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Mercados, informa a la comunidad y a los comerciantes que, con motivo de llevarse a cabo el lavado general de las instalaciones del Mercado de Concentración y Abasto, ubicado en avenida Almirante Brown 368, no habrá atención al público los días sábado 30 y domingo 31 de mayo.

Asimismo, se comunica que el establecimiento retomará su actividad comercial en los horarios habituales el lunes 1 de junio.

Desde el municipio destacaron que estas tareas de mantenimiento e higiene se realizan de manera periódica con el objetivo de garantizar mejores condiciones sanitarias y de funcionamiento para trabajadores, comerciantes y vecinos que concurren diariamente al predio.