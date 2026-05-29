El intendente Jorge recibió al reconocido ciclista Máximo Gómez Ortuño

El Intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl “Chuli” Jorge, recibió en su despacho al destacado ciclista jujeño, Máximo Gómez Ortuño, quien, además de obtener el primer lugar en la categoría Sub-23 durante la tradicional “Vuelta a San Juan 2026” de ciclismo, tuvo destacadas actuaciones en diferentes competencias nacionales e internacionales. Durante el encuentro, el intendente destacó la trayectoria del competidor quien, a su vez, expresó su agradecimiento por el respaldo brindado por el municipio para continuar representando a la provincia y al país.

Máximo Gómez Ortuño, es un ciclista profesional oriundo de San Salvador de Jujuy, quien viene destacándose a nivel nacional e internacional en competencias de ciclismo de ruta. Esto último le permitió integrar importantes equipos que participan en competencias de alto nivel, e incluso la Selección Argentina de ciclismo de ruta que disputó en marzo último el Campeonato Panamericano de Ruta 2026, que se llevó a cabo en Colombia.

Previo a un viaje a España, donde integrará el equipo de ciclismo “ODL Team – Lasal Cocinas”, Gómez Ortuño, fue recibido por el intendente Jorge; por el secretario de Desarrollo Humano, Gustavo Muro, y el secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba y el subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea quienes celebraron el logro obtenido en la competencia desarrollada en la provincia de San Juan. “Estoy sorprendido porque sé lo que es ese circuito, y esto tiene que ver con un gran desafío”, comentó el titular de la comuna capitalina, para luego recordar que, “aquí tenemos a una gran campeona, como Agustina Apaza, quien es secretaria de Hacienda, y ella conoce ese circuito y sabe lo difícil que es”.

Del mismo modo Jorge consideró que el joven competidor jujeño, “está representando muy bien a Jujuy, a nuestro país, siendo parte de la selección nacional y siendo uno de los que va cultivando este deporte tan extremo y difícil”. A partir de ello afirmó que, “es un honor para mí apoyarlo recibirlo y felicitarlo como tiene que felicitarlo todo el pueblo de Jujuy por tener tamaño deportista llevando bien en alto nuestros colores en los podios más importantes del país y del continente”.

Por su parte, el campeón de bici de ruta, Máximo Gómez Ortuño, expresó conformidad por los trofeos obtenidos en la provincia de San Juan que, según remarcó, son el resultado de un esfuerzo de muchos años y del acompañamiento brindado por muchos jujeños. “Estamos aquí junto al intendente y estamos muy agradecidos por el apoyo de él y de todo el grupo que lo rodea”, dijo.

Recordó que a partir de ello pudo participar en diferentes competencias internacionales, como las desarrolladas en Uruguay donde ganó la famosa competencia “Rutas de América”, o en Colombia como integrante del equipo nacional durante los Panamericanos de Ruta. En base a lo realizado, expresó, “estamos muy contentos por los resultados obtenidos en todos los países en los que estuve”. Al aludir a los próximos desafíos, el ciclista anticipó un viaje a España para formar parte del equipo “ODL Team – Lasal Cocinas”, que participará en el calendario español, tras lo cual prevé algunas carreras en Portugal, todo con el objetivo de, “poder ganar y dar el salto profesional que es el sueño que tienen todo ciclista”.

Nota audiovisual: https://youtu.be/nctaom6pS4g