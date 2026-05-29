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Inclusión y deporte: entregaron elementos deportivos a la cooperativa El Quebracho

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Inclusión y deporte: entregaron elementos deportivos a la cooperativa El Quebracho

La entrega se realizó en el marco de un torneo de fútbol inclusivo organizado por la cooperativa, que trabaja promoviendo la inclusión social, deportiva y laboral de personas sordas e hipoacúsicas en Jujuy.

El Gobierno de Jujuy, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, realizó la entrega de elementos deportivos a la cooperativa El Quebracho, integrada por personas sordas e hipoacúsicas, fortaleciendo las actividades deportivas e inclusivas que desarrolla la institución.

En el marco de un torneo de fútbol organizado por la cooperativa, la presidenta de El Quebracho, Carolina Anachuri, destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y valoró el trabajo sostenido que realizan junto a jóvenes y adultos con discapacidad auditiva.

“Hace años venimos trabajando con ellos y la verdad que me sorprendió todo lo que pueden lograr”, expresó Anachuri, quien además remarcó el esfuerzo cotidiano para gestionar recursos y generar espacios de inclusión a través del deporte y el trabajo.

La cooperativa impulsa entrenamientos de fútbol semanales y diversas actividades sociales destinadas principalmente a personas sordas e hipoacúsicas. Asimismo, busca ampliar las oportunidades de inclusión laboral para personas con otras discapacidades.

En ese sentido, Anachuri explicó que El Quebracho desarrolla tareas generales como desmalezamiento, pintura, refacciones, plomería y otros servicios, conformando un equipo de trabajo integrado por personas con discapacidad que diariamente buscan nuevas oportunidades laborales.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de las familias, de los colaboradores y del Gobierno de la Provincia, resaltando la importancia de continuar articulando acciones que promuevan la inclusión y el desarrollo de las personas con discapacidad en Jujuy.

Participaron de la entrega el Contador de la Provincia, Pablo Ferioli, el subsecretario de Egresos Públicos, Manuel Alaniz, y el secretario de Desregulación del Estado y Gobernanza Multinivel, José María Albizo Cazón.

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