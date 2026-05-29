Acciones entre Provincia y Municipio. Palpalá: firma de convenio para fortalecer la atención y prevención de la violencia de género

La presencia en territorio permite dar respuestas claras y concretas a las mujeres y personas de la diversidad en situación de violencia o a quienes conocen algún caso y necesitan acompañamiento y orientación para saber cómo actuar.

El Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades reafirmó el trabajo articulado junto a la Municipalidad de Palpalá mediante la firma de un Convenio de Colaboración destinado a fortalecer la atención y la prevención de la violencia de género.

El acuerdo fue rubricado por la Presidenta del Consejo Provincial de Mujeres, Lourdes Navarro, y el Intendente de la ciudad siderúrgica, Rubén Rivarola, con la finalidad de promover una atención integral, espacios de contención y estrategias territoriales que permitan acercar los servicios a la comunidad.

En este marco se destacó la importancia del trabajo conjunto entre los distintos organismos del Estado, entendiendo que la prevención y erradicación de la violencia por motivos de género, requiere del compromiso de todos los sectores, institucional, organizaciones de la sociedad civil y toda la comunidad.

Se recordó a quienes necesiten asistencia y contención por violencia de género que pueden acercarse al Centro de Atención a Mujeres en Situación de Violencia ubicado en Avenida Río de La Plata N° 383 de la ciudad de Palpalá.

Cabe destacar que todos los dispositivos que existen en la provincia cuentan con profesionales del trabajo social, la psicología y la abogacía quienes acompañan el proceso de mujeres y personas del colectivo LGBTIQA+ en situación de vulnerabilidad.

También se informó sobre la línea provincial, gratuita y confidencial 0 800 888 4363, que funciona las 24 horas todos los días del año para urgencias o por consultas de posibles casos de violencia de género.

Participaron de la jornada el Director de Abordaje Integral contra la Violencia de Género, Leonardo Fernández, y la Coordinadora de Atención Integral a Casos de Alto Riesgo y Trata de Personas, Paola Villagra.