Iniciativa. Promueven la creación de cooperativas y mutuales escolares en Jujuy

La iniciativa promueve herramientas de organización solidaria en las escuelas y apunta a ampliar la participación de los estudiantes.

Mariano Díaz, titular de la Célula Argentina y Latinoamericana de Mutuales y Cooperativas Escolares (CALME), visita Jujuy en el marco de la creación de la primera mutual escolar en el Colegio Polimodal N° 3.

En ese contexto, José María Albizo Cazón, secretario de Desregulación del Estado y Gobernanza Multinivel, destacó la importancia de la presencia de la CALME y los beneficios que traerá a los estudiantes. En tal sentido, ponderó la visita de Díaz para presenciar la conformación de la cooperativa en el establecimiento capitalino, liderada por los propios estudiantes.

Al respecto, el funcionario enfatizó la necesidad de que más instituciones, tanto públicas como privadas, se sumen a esta iniciativa, que busca fortalecer el liderazgo estudiantil y el bienestar de los alumnos.

Además, adelantó encuentros con funcionarios de la cartera educativa para promover acciones cooperativas y mutualistas, lo que se toma como un primer paso hacia el crecimiento y la capacitación en el ámbito educativo, con la perspectiva de que otras instituciones se unan a esta propuesta.

En tanto, Díaz destacó esta acción que busca promover el cooperativismo y mutualismo en las escuelas, y valoró la importancia de la formación en estos valores para mejorar la sociedad.

El titular de la CALME explicó que la mutual ofrece beneficios concretos a los estudiantes, como, por ejemplo, un ropero voluntario, una proveeduría de materiales escolares o una fotocopiadora para facilitar el acceso a materiales educativos a menor costo.

Afirmó que este proyecto busca involucrar a la comunidad educativa y fomentar la solidaridad entre los alumnos, docentes y la sociedad en general, promoviendo un enfoque colaborativo en lugar del individualista.

Por último, Díaz destacó la participación de diversas escuelas en el evento lo que refleja un compromiso con estos principios y la intención de generar un impacto positivo en la formación de los jóvenes.

Por su parte, Rodrigo Matorras, presidente de la cooperativa del Colegio Pablo Pizzurno en Jujuy, valoró la importancia de fomentar la formación en valores. Sostuvo que si bien los alumnos están motivados y comprometidos con las actividades cooperativas, el desafío radica en involucrar a los adultos y en la reglamentación de estas iniciativas.

Asimismo, Matorras detalló que actualmente hay tres cooperativas constituidas y diez colegios que manifestaron interés en unirse al movimiento. Finalmente, señaló que se ofrecerán capacitaciones a docentes y escuelas interesadas en formar sus propias cooperativas y mutuales escolares, promoviendo así principios solidarios.