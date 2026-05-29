Espacios de formación. Prevención de la violencia de género en La Quiaca: jornada de sensibilización

En la ocasión se destacó la importancia del trabajo articulado entre organismos del Estado, instituciones educativas y la comunidad en general para poder formar o consolidar redes de cuidado y promoción de derechos en todo el territorio provincial.

En la ciudad de La Quiaca se llevó a cabo una jornada de sensibilización y fortalecimiento de herramientas destinada a docentes y equipos directivos de distintas instituciones educativas de la ciudad fronteriza en prevención de la violencia de género y promoviendo entornos educativos saludables.

La actividad se desarrolló de forma articulada entre el Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el respeto a las Diversidades junto a la Municipalidad de La Quiaca y el Ministerio de Educación, generando un espacio de intercambio, reflexión y construcción colectiva en torno a las problemáticas que atraviesan comunidades educativas y la importancia para garantizar entornos seguros, inclusivos e igualitarios.

Por tal motivo, durante el encuentro se abordaron diferentes temáticas vinculadas a la prevención de la violencia de género, tipos y modalidades que existen para poder identificarla; las estrategias de intervención y el acompañamiento ante situaciones de vulnerabilidad.

También se acercaron conocimientos concretos para fortalecer el trabajo cotidiano de docentes y directivos frente a casos que requieran inmediata actuación o contención y orientación ante posibles hechos de violencia por motivos de género.

Desde el Consejo Provincial de Mujeres se agradeció al Intendente de La Quiaca, Dante Velázquez, y autoridades del Ministerio de Educación por el compromiso asumido para continuar impulsando estas instancias de formación y sensibilización en la región.

A cargo del taller estuvieron el Director de Políticas Culturales y Comunicación, Franco Dorado; y la Coordinadora de Promoción de Derechos de las Mujeres y la Diversidad, Victoria Zerpa.