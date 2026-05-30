El Municipio consolida a la Punta del Parque San Martín como epicentro del deporte y la integración familiar

Bajo la premisa de fomentar la salud y los valores sociales, el municipio desplegó, en el Centro Deportivo N° 1, una variada oferta que incluyó desde las tradicionales actividades de la oferta deportiva municipal hasta innovadoras y convocantes propuestas lúdicas que captan la atención de niños, jóvenes y adultos. Con estas acciones, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy reafirma su compromiso de potenciar los espacios públicos para el disfrute de las familias, promoviendo hábitos saludables y fortaleciendo el tejido social a través del deporte y la recreación.

El subsecretario de Gobierno, Rodrigo Altea, destacó el crecimiento sostenido de este espacio, señalando que la planificación municipal busca ofrecer un entorno seguro para el desarrollo de la comunidad. En este sentido, el funcionario expresó, “cada vez, la Punta del Parque se vuelve más potente como un lugar más de encuentro de todos los sábado, y desde la Secretaría de Gobierno siempre estamos buscando esto: un lugar cuidado y respetado donde podamos compartir bajo valores y bajo el concepto de salud y deporte”.

Como todos los sábados, la jornada contó con la participación activa de la Liga de Fútbol Municipal Infantil, competencias de natación en el Natatorio Municipal “Guillermo Poma”, y básquet en el Polideportivo, pero en esta ocasión destacó la reciente incorporación de clases de iniciación en CrossFit y Aeróbica. Al respecto, el director general de Deportes y Recreación, Gustavo Hiruela, subrayó el éxito de la convocatoria y la visión integral de la gestión, “la Punta del Parque explota con una gama de actividades importantes, no tan solamente deportivas, sino también sociales, por lo que estamos más que contentos con las directivas de nuestro Intendente: mantener a la familia junta en actividad”.

Hiruela hizo hincapié en el esfuerzo de los centros deportivos municipales donde niños, niñas y jóvenes “durante la semana entrenan y se reúnen los sábados para demostrar la fuerza, resistencia y destrezas adquiridas en estos encuentros masivos, donde se puede observar a familias completas compartiendo el mismo espacio en distintas disciplinas”.

Una de las atracciones más celebradas fue el espacio de Zona Gamer de la Secretaría de Desarrollo Humano, que en esta oportunidad volvió a convocar a una multitud para el intercambio de figuritas del Mundial de Fútbol 2026. La coordinadora del área, Bárbara Benítez, calificó a la actividad como un éxito rotundo, “la convocatoria el sábado pasado ha sido excelente, así que hoy lo estamos repitiendo, replicando y dándole a los chicos la figurita personalizada; muchísima gente vino: padres, madres, abuelas y por su puesto los niños y niñas”.

Benítez adelantó que este espacio recreativo continuará creciendo con la incorporación de juegos de mesa y contenidos educativos, “podemos darle contenido, trabajar cultura, geografía, así que vamos a estar implementando más cosas”.