Tamara López se consagró campeona del “Raid de los Andes” y fue reconocida por el intendente Raúl Jorge

La destacada atleta jujeña Tamara López fue recibida por el intendente Raúl “Chuli” Jorge tras consagrarse campeona de la exigente competencia de trail running “Raid de los Andes”, una de las carreras de montaña más importantes del país, que reunió a más de 2.500 corredores de distintos puntos de Argentina y del exterior.

La competencia se desarrolló en dos etapas. La primera tuvo lugar en Salinas Grandes, con un recorrido de 12 kilómetros, mientras que la segunda se disputó entre Tumbaya y Purmamarca, con una extensión aproximada de 24 kilómetros.

En este marco, el intendente Raúl “Chulie” Jorge felicitó a la deportista y destacó el esfuerzo que demandó competir en un escenario de gran exigencia física y geográfica. “Estamos muy orgullosos. Con tantos competidores y a semejante altura, Tamara logró una experiencia exitosa, sacrificada y ejemplar. Ella deja muy alto al deporte jujeño y a la disciplina que practica con tanto esfuerzo. Desde el municipio tenemos el deber y la vocación de acompañar a estas extraordinarias atletas que representan a las nuevas generaciones y que tienen un enorme futuro para el deporte de Jujuy y de nuestro país”, afirmó.

Por su parte, la deportista destacó que logró imponerse en la clasificación general de ambas jornadas. “Es una carrera que convoca a nivel nacional e internacional, por lo que hubo mucho público y muchísimos corredores. Aproximadamente participaron 2.500 inscriptos. La competencia se divide por categorías, pero las clasificaciones generales son las que tienen mayor relevancia y pude quedarme con la general tanto de la primera etapa como de la segunda”, expresó.

Respecto a sus próximos desafíos deportivos, la atleta señaló que su principal objetivo es volver a integrar la Selección Argentina. “Este año no hay campeonato mundial, pero mi meta es volver a estar dentro del seleccionado argentino. Quiero seguir compitiendo y haciéndome ver en otras provincias para poder ser nuevamente convocada”, manifestó.

Nota audiovisual: https://youtu.be/gp0SqB4CCRg