El barrio EPAM III celebró su 44° aniversario con una jornada de integración y participación vecinal

Con el acompañamiento de distintas áreas de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, vecinos y vecinas del barrio compartieron una jornada festiva con actividades recreativas, emprendedores, juegos y propuestas culturales para toda la familia.

La comunidad de barrio EPAM III celebró su 44° aniversario con una jornada cargada de actividades recreativas, culturales y de integración, organizada junto a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. La propuesta reunió a vecinos de todas las edades en un espacio de encuentro que fortaleció los lazos comunitarios y puso en valor la participación ciudadana.

Durante la celebración, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, destacó el trabajo conjunto que se viene realizando con los vecinos y la importancia de acompañar este tipo de festejos. “Estamos mostrando todo lo que hacen los vecinos y también compartiendo espectáculos para toda la comunidad. Ya hemos venido varias veces a este lugar y siempre realizan un hermoso festejo de aniversario”, expresó.

Asimismo, resaltó la presencia de emprendedores barriales y señaló que esta iniciativa se replica en distintos sectores de la ciudad. “Tratamos de que en cada festejo los vecinos puedan conocer quiénes son sus emprendedores y generar actividades entre ellos, fortaleciendo el desarrollo local y el sentido de pertenencia”, afirmó.

Por su parte, la directora de Participación Ciudadana, Ebelia Vargas, celebró un nuevo aniversario del sector y remarcó el compromiso de los vecinos con el crecimiento del barrio. “Son 44 años de historia construidos por personas que cada año buscan mejorar su comunidad. Por eso organizamos actividades como esta kermés, para generar espacios de encuentro, socialización y participación”, sostuvo.

La funcionaria destacó además el trabajo articulado entre distintas áreas municipales. “Contamos con la colaboración de Desarrollo Humano, que participa con propuestas recreativas para los niños, como pintacaritas, castillos inflables y abordaje comunitario. También nos acompaña la Secretaría de Cultura con actividades socioculturales. Entre todos estamos trabajando para brindar una jornada especial para los vecinos”, señaló.

A su turno, el presidente del centro vecinal del barrio EPAM III, Omar Velázquez, recordó los orígenes del sector y agradeció el acompañamiento recibido. “Hoy cumplimos 44 años como barrio. EPAM significa “Esfuerzo Propio y Ayuda Mutua”, valores que siguen vigentes en nuestra comunidad. Estamos muy contentos de poder celebrar junto a los vecinos y con el apoyo del Municipio y del Gobierno de la Provincia”, manifestó.

Velázquez también destacó la respuesta obtenida ante las inquietudes planteadas por la institución vecinal. “Hemos realizado diferentes pedidos y siempre nos recibieron, nos escucharon y nos abrieron las puertas para avanzar en soluciones para el barrio”, expresó.

La jornada comenzó con el tradicional izamiento de la bandera y continuó con actividades recreativas, juegos y propuestas para toda la familia. “Fue una mañana muy emotiva. Muchos vecinos recordaron los comienzos del barrio y hubo lágrimas de alegría y emoción. Ver a los chicos disfrutando y a los vecinos reunidos nuevamente nos llena de satisfacción”, concluyó el presidente barrial.

Nota audiovisual:https://youtu.be/aFFE1Pe3eAE