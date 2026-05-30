Niñez. Trayecto formativo para personal no docente de cuidado de la primera infancia

La propuesta está destinada a quienes desempeñan tareas de cuidado en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), espacios que atienden a niñas y niños de entre 45 días y 3 años de edad. Se trata de trabajadoras y trabajadores no docentes que constituyen un eslabón fundamental en el desarrollo temprano de la primera infancia.

El Gobierno de la Provincia de Jujuy, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, dará inicio a la segunda cohorte del Trayecto Formativo para Personal No Docente en Cuidado de la Primera Infancia, una propuesta que combina formación profesional, articulación interministerial y certificación conjunta con UNICEF. Las actividades Comienzan el viernes 5 de junio en el C.I.C. La Nueva Ciudad de San Pedro, con cupos limitados.

El trayecto formativo busca fortalecer competencias y herramientas en el ejercicio cotidiano del cuidado, reconociendo y jerarquizando el rol que cumplen en uno de los momentos más sensibles del desarrollo humano.

El programa es resultado de la coordinación entre el Ministerio de Desarrollo Humano, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y UNICEF, organismo de las Naciones Unidas especializado en la protección y el desarrollo de la infancia. Esta articulación garantiza que los contenidos formativos respondan tanto a los estándares provinciales como a los marcos internacionales de calidad en cuidado infantil.

La propuesta se desarrolla a través de módulos temáticos dictados por profesionales de los distintos organismos involucrados, asegurando una mirada interdisciplinaria y actualizada sobre las prácticas de cuidado en la primera infancia.

Al concluir el recorrido formativo, cada participante recibirá una certificación emitida de manera conjunta por las partes mencionadas. Este aval otorga al proceso un reconocimiento institucional de primer orden, que valoriza la trayectoria de quienes trabajan diariamente en los CDI y fortalece su perfil profesional.

Inicio de actividades: Fecha: Viernes 5 de junio de 2025 Horario: 8:30 a 12:30 hs. Lugar: C.I.C. La Nueva Ciudad — Av. Alfonsín y San Expedito, Barrio Fellner, San Pedro

Las inscripciones se encuentran abiertas a través del Código QR: disponible en la convocatoria oficial difundida por los organismos organizadores. Formulario en línea: https://forms.gle/GZwQsoRyxfFKNZiLA

Se recomienda completar el registro con anticipación dado el cupo restringido.