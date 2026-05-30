Inclusión. Desarrollo Humano realizará un nuevo encuentro del grupo de apoyo para familias de personas con discapacidad

La jornada se llevará a cabo el próximo viernes 5 de junio, de 15:30 a 17:30 horas, en el Centro de Innovación Tecnológica (ex Infinito por Descubrir), ubicado en Zorrilla de San Martín esquina Curupaití, en San Salvador de Jujuy.

El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección Provincial de Inclusión de Personas con Discapacidad dependiente de la Secretaría de Desarrollo Integral invita a participar de un nuevo encuentro del Grupo de Apoyo para madres, padres y familiares de personas con discapacidad, una propuesta orientada a fortalecer espacios de acompañamiento escucha y contención emocional.

El espacio está destinado a familiares y referentes afectivos de personas con discapacidad, con el objetivo de generar instancias de intercambio de experiencias, construcción de redes de apoyo y adquisición de herramientas que permitan acompañar de manera integral los distintos procesos cotidianos.

Desde la institución destacaron que el grupo continúa consolidándose como un ámbito seguro, colaborativo y participativo, promoviendo el bienestar emocional y el fortalecimiento comunitario.

Las personas interesadas podrán realizar su inscripción mediante el código QR disponible en la convocatoria, o comunicarse al teléfono 388 4564026 para recibir más información

Al respecto, la secretaria Belén García Goyena expresó: «este espacio nació de la necesidad real de las familias de encontrarse, de saber que no están solas. Cada encuentro nos demuestra la fortaleza que existe cuando las personas se acompañan mutuamente. Trabajamos para que cada familia pueda llevarse herramientas concretas, pero también la certeza de que hay una red que las sostiene. Eso tiene un valor enorme en el día a día.»