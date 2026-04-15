Semana de la Innovación: propuestas destacadas e inscripción abierta para participar

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a la comunidad a participar de “La Semana de la Innovación”, que se desarrollará del 20 al 24 de abril en los espacios Faro del Saber y Centro Cultural Jorge Cafrune, con una amplia agenda de actividades abiertas y gratuitas, cuya programación completa puede consultarse en el sitio web oficial del municipio: https://www.sansalvadordejujuy.gob.ar/innovacion/.

Durante toda la semana se llevarán adelante propuestas en ambos turnos, con el objetivo de generar un espacio de encuentro, promoción y visibilización de las acciones que impulsa el Municipio en materia de innovación, tecnología y economía del conocimiento. La iniciativa contempla instancias de articulación con actores del sector público y privado, muestras interactivas y experiencias en vivo, buscando acercar herramientas e inspiración para potenciar el talento digital y las oportunidades de desarrollo personal y profesional.

En ese marco, entre las propuestas, se presenta el Taller & Torneo Phygital, combina el mundo físico y digital en una experiencia innovadora que integra desafío físico, competencia virtual y estrategia en equipo. Este formato, que viene revolucionando el deporte a nivel global, propone una dinámica en la que los participantes deberán poner a prueba su velocidad, coordinación y trabajo colectivo, en una disciplina que combina el deporte físico (Fútbol) y electrónico

La actividad se realizará el miércoles 22 de abril, de 15 a 20 horas, en el Centro Cultural Jorge Cafrune, del barrio Alto Comedero. La convocatoria está dirigida a equipos de siete jugadores, y cuenta con cupos limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción previa a través del formulario oficial del municipio.

Por otro lado, el jueves 23 de abril tendrá lugar la Capacitación en Streaming, una propuesta orientada a quienes deseen dar el salto de consumidores a creadores de contenido. Durante la jornada, los asistentes podrán adquirir herramientas clave para producir transmisiones en vivo con calidad profesional, abordando aspectos como la operación técnica, el diseño de propuestas, la oratoria frente a cámara y estrategias de monetización.

La capacitación se desarrollará de 15 a 18 horas en el Faro del Saber, y también requiere inscripción previa mediante formulario web, debido a los cupos limitados.