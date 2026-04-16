Acelera Jujuy: el Gobierno potencia el crecimiento del sector privado

El gobernador Carlos Sadir participó del cierre del ciclo de capacitación y mentorías a 10 empresas locales.

El gobernador Carlos Sadir, junto al ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, y Celeste Ballari, Directora de Operaciones de Endeavor Argentina, encabezaron el cierre del ciclo de capacitación y mentorías a 10 empresas locales seleccionadas para el programa Acelera Jujuy.

El mandatario agradeció al ministro de la cartera productiva y a la Fundación Endeavor Argentina por su apoyo en el desarrollo de iniciativas en Jujuy, destacando la importancia de la actividad privada y la diversidad de empresas en la provincia.

Sadir resaltó la necesidad de competir y de mejorar continuamente, aprendiendo de los expertos y aplicando nuevos conocimientos y tecnologías. También valorizó el papel del Gobierno de Jujuy para facilitar el crecimiento empresarial mediante la reducción de burocracia y la creación de oportunidades.

Por último, el gobernador invitó a los empresarios y emprendedores a seguir trabajando juntos para potenciar el desarrollo de la provincia y lograr una mayor competitividad, agradeciendo nuevamente a todos los involucrados por su esfuerzo y colaboración.

En tanto, el ministro de Desarrollo Económico y Producción destacó la importancia de un programa conjunto con Endeavor Argentina para impulsar el sector privado en Jujuy. Recordó que el programa Acelera Jujuy beneficia a 10 empresas seleccionadas para mejorar su competitividad y alinearse con estándares internacionales.

El funcionario enfatizó la necesidad de fortalecer la microeconomía y las PYMES, que son fundamentales para la generación de empleo.

Asimismo, ponderó el plan a 10 años desarrollado desde el Estado que se centró primeramente en sectores clave como minería, turismo, energía solar y construcción, y que busca desarrollar proveedores y parques industriales en la actualidad.

También sostuvo que se pretende aprovechar las zonas francas de Perico y La Quiaca, así como fomentar el comercio exterior, incluyendo la importación de maquinaria para agregar valor a los productos locales.

Por último, afirmó que la aspiración es mejorar la calidad de vida de los jujeños a través de estas iniciativas.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, Diego Suárez, indicó que el objetivo del evento fue para potenciar el sector privado, seleccionando diez empresas de industrias estratégicas, como alimentos y tecnología, para participar en un programa de aceleración.

Suarez explicó que este programa incluye mentorías y capacitaciones ofrecidas por la Fundación Endeavor, con el objetivo de generar mayor valor agregado y escalar dentro de la cadena de valor.

Precisó que se busca fomentar la sinergia entre políticas públicas y el sector privado, facilitando herramientas como financiamiento, asesoramiento y capacitación. El funcionario de la cartera productiva resaltó que este año se realizó por primera vez, con planes de replicarlo anualmente debido al éxito obtenido.

Finalmente, adelantó que, en septiembre, Jujuy será sede de un evento que reunirá a emprendedores del noreste argentino, con la intención de seguir impulsando el crecimiento de pymes y emprendedores en la región.

La actividad se llevó adelante en instalaciones del Hotel Altos de la Viña.

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