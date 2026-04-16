RSE. El Tren Solar de la Quebrada fortalece su compromiso social con jornadas inclusivas cada lunes

Este lunes viajaron en el Tren Solar, 528 pasajeros pertenecientes a distintas instituciones de toda la provincia.

El Tren Solar de la Quebrada continúa consolidándose no solo como una propuesta innovadora de movilidad sostenible y turística en la provincia, y en todo el país, sino también como un actor clave en materia de responsabilidad social empresaria (RSE).

En este marco, la operatoria del Tren Solar destina los días lunes exclusivamente a acciones de impacto social, generando un espacio de acceso y participación para distintos sectores de la comunidad. Estas jornadas están especialmente pensadas para instituciones, organizaciones sociales y grupos que, por diversas razones, no siempre pueden acceder a este tipo de experiencias.

Cada lunes, el recorrido del tren se transforma en una experiencia significativa: no solo conecta paisajes, sino también historias, oportunidades y comunidades. Así, el proyecto reafirma su propósito de ser una herramienta de desarrollo integral para la región, donde la sostenibilidad no solo se mide en términos ambientales, sino también en el impacto positivo sobre las personas.

La iniciativa se lleva adelante en articulación con la Secretaría de Gestión de la Gobernación, fortaleciendo un trabajo conjunto que permite identificar necesidades, coordinar acciones y garantizar que la experiencia del tren llegue a quienes más lo necesitan.

Este lunes participaron 528 personas pertenecientes a distintas instituciones de la provincia.

Si formás parte de una institución y te interesa participar, podés postular tu grupo para acceder a esta iniciativa pensada para acercar el tren a toda la comunidad: [email protected]

De esta manera, el Tren Solar amplía su mirada más allá del turismo, integrando una dimensión social que promueve la inclusión, el acceso equitativo y la puesta en valor del patrimonio cultural y natural de la Quebrada de Humahuaca.