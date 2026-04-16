Juventud. Estudiantes del Bachillerato Nº 2 presentaron el libro: «Historias que dan miedo II»

La obra colectiva escrita por estudiantes refleja en sus páginas experiencias individuales ocultas, constituyendo un espacio de contención y escucha.

En un emotivo encuentro, se llevó a cabo la presentación del libro “Historias que dan miedo II”, una obra colectiva escrita por estudiantes adolescentes del Bachillerato Nº 2, quienes plasmaron en sus páginas relatos profundamente personales atravesados por experiencias difíciles.

La actividad contó con la presencia de la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo Arriola, junto a funcionarios del ministerio, entre ellos Sergio Vidaurre, secretario de Desarrollo Humano; Belén García Goyena, secretaria de Desarrollo Integral; Darío D’Antuene, director de Juventud; José Rodríguez Bárcena, secretario de Cultura; y Sonia Godoy, secretaria de Gobernación, y el acompañamiento de otros funcionarios, quienes respaldaron esta iniciativa que pone en valor la voz de las juventudes.

Durante el evento, se destacó el rol de la escritura como herramienta estratégica de expresión, reconstrucción subjetiva y fortalecimiento identitario. La ministra, Marta Russo Arriola, destacó: “felicidades a quienes pudieron escribir sus historias y a quienes tomaron la pluma, o se sentaron frente al teclado, para decir ‘esto me pasa, pero esto no es todo lo que soy’. Al animarse a escribir han roto ese pacto de silencio y han transformado un secreto que pesaba como el plomo en una verdad, que aunque duela, también libera”.

Los textos que integran la obra representan un punto de inflexión: el pasaje del silencio a la palabra, y la transformación de experiencias ocultas en verdades que, aunque puedan resultar difíciles, tienen un profundo potencial liberador. Cada frase fue valorada como una conquista individual y colectiva.

La publicación de “Historias que dan miedo II” no solo visibiliza experiencias individuales, sino que también contribuye a consolidar espacios de contención, escucha y construcción colectiva, promoviendo una sociedad más empática y consciente.

El evento concluyó con un mensaje de reconocimiento y proyección, celebrando la posibilidad de dar continuidad a este tipo de iniciativas que amplifican la voz de los jóvenes y generan impacto en la comunidad