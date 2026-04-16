Asistencia Directa. Entrega de unidades alimentarias en localidades de las Yungas

El operativo del Programa “Comer en Casa” se desplegará en Calilegua, Caimancito, Libertador General San Martín y Yuto.

El Ministerio de Desarrollo Humano, mediante la Secretaría de Asistencia Directa, comunica que, desde el martes 21 de abril, se llevará a cabo operativo del Programa “Comer en Casa”, en Calilegua, Caimancito, Libertador General San Martín y Yuto.

En un trabajo articulado entre el equipo técnico del Plan Social Nutricional Provincial (Pla.So.Nu.P.), autoridades de municipios y los responsables de la Unidades de Gestión local, se concretará entrega directa de refuerzos alimentarios «Comer en Casa».

Martes 21 de abril:

En Calilegua, la distribución se realizará en la oficina de Desarrollo Humano, ubicada en calle 19 de abril esquina Belgrano, de 10:00 a 17:00 hs.

En Caimancito en el Centro de Integración Comunitaria de calle Buenos Aires s/n. del barrio Belén, de 10:30 a 16:30 hs.

Martes 21 y miércoles 22 de abril:

En Libertador General San Martín, la entrega tendrá lugar en el Centro de Integración Comunitaria (CIC) del barrio La Loma, calle Tiraxi s/n., de 9:30 a 17:30 hs.

Miércoles 22 al viernes 24 de abril:

En Yuto, en el Complejo Municipal “Juan Domingo Perón”, de calle Salta s/n, el miércoles 22 de 10:30 a 17:30 hs., el jueves 23 de 8:30 a 16:00 hs. y el viernes 24 de 8:30 a 16:00 hs. Mientras que, en El Bananal se llevará a cabo el jueves 23 de 14:00 a 17:00 hs. y el viernes 24 de 10:00 a 12:00 hs. en el Salón Amarillo.

La cartera social recuerda a los beneficiarios concurrir a los Centros de Distribución con el DNI original del titular, y las personas con discapacidad deben presentar el Certificado Único de Discapacidad (C.U.D.).