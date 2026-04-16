Delegación de San Marino fue recibida por el vicegobernador Alberto Bernis

El vicegobernador y presidente de la Legislatura de Jujuy, Alberto Bernis, recibió en el Salón Fascio de Casa de Gobierno a una delegación diplomática de la República de San Marino, encabezada por el Primer Ministro y Secretario de Estado, Luca Beccari, junto al embajador Giovanni María DAvossa.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron el interés compartido en fortalecer y ampliar los vínculos institucionales entre ambos gobiernos, en el marco de una agenda de cooperación y acercamiento bilateral.

La visita de la representación diplomática se da en el contexto de la realización del 34

Encuentro de Asociaciones Sanmarinenses de la Argentina y del 28 Encuentro de Jóvenes Sanmarinenses, eventos que tendrán lugar en la ciudad y que convocan a la comunidad sanmarinense para abordar temas de interés común.

También participó de la reunión la secretaria de Integración Regional, Belén Pastrana.

En ese contexto, el Secretario de Estado de la República de San Marino, Luca Beccari, señaló que hay una gran comunidad de sanmarinenses en Argentina y que este año celebramos un aniversario más de vida de la comunidad en Jujuy, en donde vive una importante comunidad de sanmarinenses. Es de destacar que San Marino posee una importante comunidad en la Argentina, la tercera a nivel mundial, con siete asociaciones reconocidas y distribuidas en varias localidades y provincias: Ciudad de Buenos Aires, Pergamino, dos en Córdoba, Mendoza, Jujuy y Viedma.

En el encuentro, el vicegobernador Alberto Bernis y la delegación diplomática abordaron temas vinculados a los intereses de ambos gobiernos, con especial énfasis en iniciativas orientadas a promover el desarrollo conjunto. En este marco, Luca Beccari destacó la importancia de haber mantenido reuniones ayer en Buenos Aires con distintos ministros, lo que permitió avanzar en el diálogo sobre la cooperación entre nuestros países, tanto en el plano bilateral como multilateral. Asimismo, subrayó el valor de las comunidades de residentes, tanto de sanmarinenses en Argentina como de argentinos en San Marino, como un puente clave para fortalecer los vínculos entre ambas naciones.

El embajador DAvossa, por su parte, afirmó que cada visita que realiza a la provincia de Jujuy para nosotros representa una razón más, no solo de fortalecer, sino también para reafirmar el gran vínculo entre San Marino y la República Argentina, que para muchos sanmarinenses es una segunda patria. Aseguró que la presencia del Primer Ministro y Secretario de Estado en Argentina va a ser una más que buena ocasión para fortalecer este vínculo y así reforzar los lazos de unión entre su nación y nuestro país.