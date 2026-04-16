La Comisión de Derechos Humanos se constituyó y definió su esquema de trabajo

En el Salón Manuel Padilla, la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura quedó formalmente constituida y definió su esquema de funcionamiento para el presente período, con reuniones semanales y una agenda centrada en proyectos pendientes de tratamiento.

La Comisión será presidida por el diputado Matías Paterno, con la vicepresidencia del diputado Yael Navarro y la secretaría a cargo del diputado Federico Manente. Asimismo, se estableció que las reuniones se llevarán a cabo los días jueves a las 10.

La comisión está integrada, además, por los legisladores y legisladoras Angélica Fidela Castillo, María Agustina Guzmán, Mario Humberto Lobo, Noelia Isabel Quispe, María Lidia Amalia Uriondo, Verónica Virginia Valente, Luis Federico Canedi, Natalia Andrea Morales y Alicia Ester Sosa.

Luego de la reunión, el presidente de la Comisión, Matías Paterno, confirmó que hoy jueves se ha constituido la Comisión de Derechos Humanos, como indica el reglamento. Hemos elegido las autoridades de conformidad con lo establecido y ya hemos definido la agenda de trabajo para las futuras reuniones, indicó.

Además, informó que las reuniones se realizarán todos los jueves a las diez de la mañana y adelantó que comenzarán a abordar los temas pendientes desde el año pasado, entre ellos una serie de proyectos que ya cuentan con estado parlamentario.

Respecto a los principales ejes en agenda, Paterno detalló que existen tres temas trascendentales para la provincia y para esta comisión. Entre ellos, mencionó la designación en el Comité Provincial de Prevención de la Tortura, para lo cual el licenciado Durbal deberá presentarse la semana próxima a una entrevista para finalizar el proceso de selección, adelantó.

Asimismo, señaló que también se tratarán dos expedientes del peronismo, vinculados a la creación de guardias de derechos humanos, y otro proyecto que busca otorgar marco normativo a la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.

Finalmente, el legislador expresó expectativas positivas respecto del trabajo de la comisión: tenemos las mejores expectativas. Creemos que venimos a cooperar y a sumar. Sabemos que es una comisión importante para la Legislatura y para la provincia. En esa línea, subrayó la necesidad de dar continuidad al trabajo parlamentario.